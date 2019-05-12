Раджа Кодури: если бы не Intel, у AMD бы не было никакой значимой экосистемы

Прошедшая несколько дней назад встреча руководства компании Intel с инвесторами оказалась примечательна не только благодаря тому, что на ней была анонсирована перестройка стратегии, а также обнародованы планы по внедрению 10-нм и 7-нм технологий. Одновременно с этим выступления некоторых первых лиц содержали весьма любопытные и даже неоднозначные заявления по смежным темам. В числе особо отличившихся докладчиков оказался Раджа Кодури (Raja Koduri) — старший вице-президент Intel , а также ведущий специалист по архитектуре систем и графики.

Доклад Кодури на мероприятии был посвящён программной экосистеме, формируемой вокруг аппаратных компонентов Intel . Однако в процессе рассказа у него нашлось время и на то, чтобы сравнить подход Intel с тем, что делают в этой области конкуренты. Забавно, что при этом не было озвучено ни одного названия каких-то других компаний, а речь шла о неких соперниках Intel , помеченных цветами — зелёным и красным. Трудно представить, что такая цветомаскировка могла действительно сработать, поэтому сказанное Кодури далее вызвало у многих искреннее недоумение. Дело в том, что он излил немало желчи именно в адрес красного конкурента, то есть фактически в адрес своего бывшего работодателя.

Дело в том, что до конца 2017 года Раджа Кодури занимал пост главы графического подразделения AMD, а потому наверняка имеет очень хорошее представление о том, что и как делает эта фирма. Тем не менее, в его докладе прозвучала следующая сентенция: «У [AMD] есть две архитектуры, нет никакой стратегии в части памяти или межсоединений, о которой бы я слышал, а экосистема для разработчиков — крошечная. Фактически без нашего бесценного вклада у них бы не было вообще никакой экосистемы, которая бы что-то значила».

Надо сказать, что это высказывание несколько спорно само по себе. Но особенно удивительно, что Раджа, похоже, забыл о том, чем сам же занимался несколько лет тому назад. Когда он работал в рядах «красного конкурента», он принимал участие в разработке и шины межсоединений Infinity Fabric, и в создании ускорителей Radeon Instinct, предназначенных как раз для решения задач искусственного интеллекта.

Трудно поверить, но в середине 2017 года тот же самый Раджа Кодури от лица AMD говорил совсем иное: «Infinity Fabric позволяет нам соединять различные движки вместе на одном кристалле заметно проще, чем раньше. Кроме того, это — действительно высокоскоростная шина межсоединений с низкой латентностью. И это важно для того, чтобы связать воедино все наши разработки с максимальной скоростью и эффективностью. Infinity Fabric послужит фундаментом дизайна всех наших будущих интегральных схем».

Но на картине мира, представленной Кодури, NVIDIA представляет для Intel куда более крупного и серьёзного соперника, нежели AMD. Отчасти это произошло из-за того, что Раджа принципиально отказался замечать многие направления деятельности AMD. Вместе с его отрицанием существования у красного конкурента технологии межсоединений, он также не поместил на слайд и сведения о разработках AMD в сфере искусственного интеллекта, а кроме того закрыл глаза на то, что AMD приобретает определённый вес в качестве поставщика решений для центров обработки данных.

Не берёмся предполагать, с чем может быть связана такая избирательная амнезия ведущего специалиста Intel по графике, но заметим, что рассказанное Раджой далее про программную экосистему микропроцессорного гиганта выглядит действительно интересно. Дело в том, что хотя Intel и ведёт свою деятельность сразу по четырём фронтам — CPU, GPU, искусственный интеллект и FPGA — компания хочет подготовить единый API для разработчиков, который позволил бы им создавать программное обеспечение для оборудования Intel при помощи единого подхода.

Таким образом, предполагается существенно упростить работу программистов, которым сейчас приходится иметь дело с разными продуктами Intel так, как будто речь идёт о решениях десяти разных компаний, — такую метафору высказал сам Кодури. В будущем же Intel предполагает реализовать концепцию oneAPI, в рамках которой будет создано что-то похожее на единый «магазин» библиотек и инструментов для разработчиков. При этом компания хочет опираться на разработки с открытым программным кодом, примерно так, как это сейчас делает AMD.

«Мы стремимся к открытым для всех стандартам», — говорит Раджа Кодури: «Intel имеет наилучший опыт в работе с открытым кодом в индустрии. Например, в команде разработчиков ядра Linux мы проходим под номером один». Иными словами, Intel собирается уделять повышенное внимание программной экосистеме, сопутствующей её будущим продуктам. И это значит, что такие перспективные решения, как, например, дискретная графика, будут получать серьёзную программную поддержку с самого начала своего существования.



