Игровая мышь Aorus M4 подходит правшам и левшам

Игровая мышь Aorus M4 подходит правшам и левшам

Компания GIGABYTE представила под брендом Aorus новую мышь игрового класса — модель M4, наделённую фирменной многоцветной подсветкой RGB Fusion 2.0.

Манипулятор имеет симметричный дизайн, благодаря чему подходит и правшам, и левшам. Габариты составляют 122,4 ? 66,26 ? 40,05 мм, вес — приблизительно 100 граммов.

Использован оптический датчик Pixart 3988, разрешающая способность которого регулируется в диапазоне от 50 до 6400 DPI (точек на дюйм) с шагом в 50 DPI (стандартные значения — 400/800/1600/3200 DPI).

Игровая мышь Aorus M4 подходит правшам и левшам

Основные переключатели Omron рассчитаны на 50 млн срабатываний. В боковых частях предусмотрены дополнительные кнопки. Мышь оснащена 32-битным ARM-процессором и памятью для хранения настроек.

Игровая мышь Aorus M4 подходит правшам и левшам

Подсветка имеет цветовую палитру 16,7 млн оттенков. Поддерживаются различные эффекты, такие как «вспышка» и «дыхание».

Игровая мышь Aorus M4 подходит правшам и левшам

Для подключения к компьютеру служит интерфейс USB; длина кабеля — 1,8 метра. Частота опроса достигает 1000 Гц. Максимальное ускорение равно 50g, скорость перемещения — до 5 м/с.

Информации о цене и сроках начала продаж игровой мыши Aorus M4 на данный момент нет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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