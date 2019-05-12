Jonsbo CR-1000: бюджетная система охлаждения с RGB-подсветкой

Компания Jonsbo представила новую систему воздушного охлаждения для процессоров, которая получила название CR-1000. Новинка является классическим охладителем башенного типа и выделяется лишь своей пиксельной (адресуемой) RGB-подсветкой.

Jonsbo CR-1000 построена на четырёх U-образных медных тепловых трубках диаметром 6 мм, которые собраны в алюминиевом основании и могут напрямую контактировать с крышкой процессора. На трубках разместился не очень большой алюминиевый радиатор. Сверху на радиаторе установлена декоративная алюминиевая крышка с RGB-подсветкой, которая к тому же прикрывает концы тепловых трубок и участвует в отводе тепла.

За обдув радиатора отвечает 120-мм вентилятор с поддержкой ШИМ-управления. Он способен вращаться со скоростью от 700 до 1800 об/мин, создавая воздушный поток до 66,81 CFM, и при этом его уровень шума не превышает 37,2 дБА. Вентилятор оснащён подсветкой. К сожалению, поддержки синхронизации подсветки и возможности управления ею нет — вентилятор и крышка радиатора будут переливаться разными цветами самостоятельно. Кстати, лопасти вентилятора съёмные, что позволяет легко очистить его от пыли.

Система охлаждения Jonsbo CR-1000 совместима с большинством актуальных процессорных разъёмов Intel и AMD, кроме более крупных LGA 20xx и Socket TR4. К сожалению, максимальный уровень TDP, с которым способна справиться новинка, производитель не уточняет. Отметим, что габариты новой системы охлаждения составляют 155 ? 75 ? 130 мм, а весит она 610 г.

К сожалению, ни стоимость, ни дата начала продаж системы охлаждения Jonsbo CR-1000 не уточняются.



