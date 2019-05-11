Wacom обновила недорогой планшет Intuos Pro Small для профессионалов

Wacom представила обновлённый Intuos Pro Small — компактный беспроводной планшет для рисования, разработанный для удобства и портативности. Intuos Pro Small является последним в серии Intuos Pro, получившим обновление дизайна; версии Medium и Large соответственно среднего и большого размеров были перевыпущены несколько лет назад, получив более тонкие рамки и обновлённое перо Pro Pen 2 с 8192 уровнями чувствительности к нажатию.

Intuos Pro Small при цене в $249 заметно дешевле, чем планшеты Medium ($379) и Large ($499). Дизайн практически идентичен. Единственное отличие Intuos Pro Small состоит в том, что он имеет на две клавиши ExpressKeys меньше, чем старшие модели. Он также не предлагает возможность замены текстурных листов, которая позволяет художникам настраивать ощущение поверхности планшета в зависимости от того, нравится ли им более гладкая или более грубая текстура. Комплектная текстура ощущается отлично и имеет лишь небольшое сопротивление, чтобы холст казался более натуральным при рисовании пером.

Планшет меньше старой модели, но при этом имеет бо?льшую активную область: при размере 10,6 ? 6,7 дюйма с активной площадью 6,3 ? 3,9 дюйма. Он подключается по беспроводной связи через Bluetooth к компьютерам Mac и ПК, но планшет может работать и по USB-C с одновременной зарядкой. Устройство поставляется с пером Pro Pen 2 (которое не требует зарядки, как и все перья Wacom) и совместимо с Pro Pen 3D и Pro Pen Slim, выпущенными ранее в этом году.

Intuos Pro Small также поддерживает сенсорное управление, так что пользователь может пальцами осуществлять масштабирование или вращение. Скорость реакции примерно соответствует управлению на iPad , а сенсорный режим можно включать и выключать с помощью физического бокового переключателя. Клавиши ExpressKeys на боковой панели планшета можно настроить с помощью ярлыков, а сенсорное кольцо — использовать для выполнения таких действий, как масштабирование и регулировка размеров кисти.

По сравнению с графическими планшетами Wacom Intuos для начинающих, которые стоят от $99 за версию Small с поддержкой Bluetooth, модель Intuos Pro Small предназначена для профессиональных художников и фрилансеров, которые хотят иметь свои привычные инструменты с собой в дороге. Он предоставляет художникам все функции, которыми обладают более крупные планшеты Intuos Pro, но при этом является достаточно компактным.



