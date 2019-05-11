Wacom обновила недорогой планшет Intuos Pro Small для профессионалов

Wacom обновила недорогой планшет Intuos Pro Small для профессионалов

Wacom представила обновлённый Intuos Pro Small — компактный беспроводной планшет для рисования, разработанный для удобства и портативности. Intuos Pro Small является последним в серии Intuos Pro, получившим обновление дизайна; версии Medium и Large соответственно среднего и большого размеров были перевыпущены несколько лет назад, получив более тонкие рамки и обновлённое перо Pro Pen 2 с 8192 уровнями чувствительности к нажатию.

Intuos Pro Small при цене в $249 заметно дешевле, чем планшеты Medium ($379) и Large ($499). Дизайн практически идентичен. Единственное отличие Intuos Pro Small состоит в том, что он имеет на две клавиши ExpressKeys меньше, чем старшие модели. Он также не предлагает возможность замены текстурных листов, которая позволяет художникам настраивать ощущение поверхности планшета в зависимости от того, нравится ли им более гладкая или более грубая текстура. Комплектная текстура ощущается отлично и имеет лишь небольшое сопротивление, чтобы холст казался более натуральным при рисовании пером.

Wacom обновила недорогой планшет Intuos Pro Small для профессионалов

Планшет меньше старой модели, но при этом имеет бо?льшую активную область: при размере 10,6 ? 6,7 дюйма с активной площадью 6,3 ? 3,9 дюйма. Он подключается по беспроводной связи через Bluetooth к компьютерам Mac и ПК, но планшет может работать и по USB-C с одновременной зарядкой. Устройство поставляется с пером Pro Pen 2 (которое не требует зарядки, как и все перья Wacom) и совместимо с Pro Pen 3D и Pro Pen Slim, выпущенными ранее в этом году.

Wacom обновила недорогой планшет Intuos Pro Small для профессионалов

Wacom обновила недорогой планшет Intuos Pro Small для профессионалов

Intuos Pro Small также поддерживает сенсорное управление, так что пользователь может пальцами осуществлять масштабирование или вращение. Скорость реакции примерно соответствует управлению на iPad, а сенсорный режим можно включать и выключать с помощью физического бокового переключателя. Клавиши ExpressKeys на боковой панели планшета можно настроить с помощью ярлыков, а сенсорное кольцо — использовать для выполнения таких действий, как масштабирование и регулировка размеров кисти.

Wacom обновила недорогой планшет Intuos Pro Small для профессионалов

По сравнению с графическими планшетами Wacom Intuos для начинающих, которые стоят от $99 за версию Small с поддержкой Bluetooth, модель Intuos Pro Small предназначена для профессиональных художников и фрилансеров, которые хотят иметь свои привычные инструменты с собой в дороге. Он предоставляет художникам все функции, которыми обладают более крупные планшеты Intuos Pro, но при этом является достаточно компактным.

Wacom обновила недорогой планшет Intuos Pro Small для профессионалов


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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