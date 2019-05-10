Apacer NOX RGB DDR4: модули памяти с большими радиаторами и RGB-подсветкой

Компания Apacer представила новые модули оперативной памяти NOX RGB DDR4, которые ориентированы на использование в производительных игровых системах. Ключевой особенностью новинок стали вовсе не выдающиеся технические характеристики, а массивные радиаторы, оснащённые настраиваемой RGB-подсветкой.

По словам производителя, в новых модулях применяются отборные микросхемы памяти DDR4, правда, не уточняется их производитель. В серии NOX RGB DDR4 будут представлены как одиночные модули, так и двухканальные комплекты объёмом от 4 до 32 Гбайт. Новинки будут доступны в версиях с частотой от 2400 до 3200 МГц, при этом задержки составят от CL16-16-16-36 до CL16-18-18-38 соответственно.

Радиаторы модулей памяти NOX RGB DDR4 выполнены из алюминия и оснащены крупной полупрозрачной пластиковой вставкой, под которой и разместились светодиоды подсветки. Здесь применена пиксельная (адресуемая) подсветка, способная передавать 16,8 млн цветов, которая поддерживает несколько режимов работы. Есть также возможность управления подсветкой через утилиты от производителей материнских плат вроде ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync и ASRock Polychrome Sync.

Производитель также отмечает поддержку профилей Intel XMP 2.0, которые облегчают процесс разгона модулей. Рабочее напряжение NOX RGB DDR4 составляет от стандартных 1,2 В до слегка повышенных 1,35 В у более скоростных модулей. К сожалению, стоимость, равно как и дату начала продаж модулей памяти NOX RGB DDR4 компания Apacer пока что не уточняет.



