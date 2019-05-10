Intel может выпустить ноутбук с гибким дисплеем в 2021 году

Согласно изданию Nikkei Asian Review, со ссылкой на руководителя Intel , первые ноутбуки со складными дисплеями появятся на рынке в 2021 году.

Находясь в Тайбэе во время запуска программы Intel Project Athena Open Lab, генеральный менеджер Intel по мобильным инновациям и вице-президент группы клиентских вычислений Джошуа Д Ньюман рассказал, что сейчас в компании изучают возможности и ограничения гибких и складных технологий.

По словам Ньюмана, Intel видит потенциал в технологиях складных экранов для лэптопов, которые принесут совершенно новые возможности для пользователей. Ньюман отметил, что пока данная технология ещё находятся на ранней стадии развития.