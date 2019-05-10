Intel может выпустить ноутбук с гибким дисплеем в 2021 году

Согласно изданию Nikkei Asian Review, со ссылкой на руководителя Intel, первые ноутбуки со складными дисплеями появятся на рынке в 2021 году.

Концепт гибкого ноутбука

Находясь в Тайбэе во время запуска программы Intel Project Athena Open Lab, генеральный менеджер Intel по мобильным инновациям и вице-президент группы клиентских вычислений Джошуа Д Ньюман рассказал, что сейчас в компании изучают возможности и ограничения гибких и складных технологий.

По словам Ньюмана, Intel видит потенциал в технологиях складных экранов для лэптопов, которые принесут совершенно новые возможности для пользователей. Ньюман отметил, что пока данная технология ещё находятся на ранней стадии развития.

Над разработкой гибких экранов для ноутбуков Intel работает в сотрудничестве с ведущими мировыми производителями дисплеев, такими как LG Display, BOE Technology Group, Sharp и Samsung Display. Ньюман отметил, что с учетом трудностей, связанных с новой технологией, на выпуск ноутбуков со складными дисплеями, потребуются «по крайней мере около двух лет».




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