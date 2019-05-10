4K-проектор Epson Pro Cinema 6050UB для домашнего кинотеатра обойдётся в €4000

4K-проектор Epson Pro Cinema 6050UB для домашнего кинотеатра обойдётся в €4000

Компания Epson анонсировала свой флагманский проектор для домашнего кинотеатра — модель Pro Cinema 6050UB 4K PRO-UHD, которая уже доступна для заказа.

Новинка соответствует стандарту 4K PRO-UHD. Возможно формирование изображения с разрешением до 4096 ? 2160 пикселей (частота обновления — до 60 Гц). Заявлен полный охват цветового пространства DCI-P3.

Яркость достигает 2600 люмен, контрастность — 1 200 000:1. Устройство способно создавать картинку высочайшего качества размером от 50 до 300 дюймов по диагонали.

Среди доступных разъёмов присутствуют цифровой интерфейс HDMI 2.0, порты USB Type-A, Mini-USB, Ethernet (RJ45) и аналоговый 15-контактный разъём D-sub.

4K-проектор Epson Pro Cinema 6050UB для домашнего кинотеатра обойдётся в €4000

В проекторе реализована система регулировки оптического блока 3-Axis Motorized Lens. Она позволяет смещать оптику на 96 % по вертикальной оси и на 47 % по горизонтальной оси. Кроме того, можно настраивать зум и фокусировку. Все параметры сохраняются в одном из десяти профилей.

Приобрести проектор Epson Pro Cinema 6050UB можно по ориентировочной цене 4000 евро.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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