Ноутбуки Lenovo ThinkPad T495, T495s и X395 получили процессоры AMD Ryzen Pro

Lenovo представила три новых ноутбука линейки ThinkPad на базе процессоров AMD Ryzen с возросшей производительностью и автономностью.

Дисплеи

Lenovo ThinkPad T495 и T495s оснащены 14-дюймовыми Full HD-дисплеями с максимальной яркостью изображения 400 нит, а ThinkPad X395 – 13-дюймовым.

Аппаратная основна

Lenovo ThinkPad T495, T495s и X395 построены на процессорах AMD Ryzen 2-го поколения вплоть до Ryzen 7 Pro, которые сменили решения от Intel . Соответственно, графическая система представлена интегрированными графическими чипами AMD Vega с поддержкой технологии Radeon FreeSync. По заявлениям производителя, новинки производительнее предшественников на 18%.

Автономность и функции

В то же время автономной работы выросла на 4 часа. Помимо этого, новинки получили целый ряд функций и особенностей, включая повышение приоритета VoIP-конференций, шторку веб-камеры и защиту дисплея.

Сроки выхода и стоимость

Lenovo ThinkPad T495 первым поступит в продажу в мае по минимальной рекомендованной стоимости $939, тогда как ThinkPad T495s и X395 – в июне по $1089 за базовую конфигурацию.