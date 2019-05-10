Ноутбуки Lenovo ThinkPad T495, T495s и X395 получили процессоры AMD Ryzen Pro

Lenovo представила три новых ноутбука линейки ThinkPad на базе процессоров AMD Ryzen с возросшей производительностью и автономностью.

Lenovo ThinkPad T495, T495s и X395

Дисплеи

Lenovo ThinkPad T495 и T495s оснащены 14-дюймовыми Full HD-дисплеями с максимальной яркостью изображения 400 нит, а ThinkPad X395 – 13-дюймовым.

Аппаратная основна

Lenovo ThinkPad T495, T495s и X395 построены на процессорах AMD Ryzen 2-го поколения вплоть до Ryzen 7 Pro, которые сменили решения от Intel. Соответственно, графическая система представлена интегрированными графическими чипами AMD Vega с поддержкой технологии Radeon FreeSync. По заявлениям производителя, новинки производительнее предшественников на 18%.

Автономность и функции

В то же время автономной работы выросла на 4 часа. Помимо этого, новинки получили целый ряд функций и особенностей, включая повышение приоритета VoIP-конференций, шторку веб-камеры и защиту дисплея.

Сроки выхода и стоимость

Lenovo ThinkPad T495 первым поступит в продажу в мае по минимальной рекомендованной стоимости $939, тогда как ThinkPad T495s и X395 – в июне по $1089 за базовую конфигурацию.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
NVIDIA отменит градацию чипов Turing по частотному потенциалуNVIDIA отменит градацию чипов Turing по частотному потенциалу
Inno3D Gaming OC: модули памяти DDR4 с эффектной подсветкойInno3D Gaming OC: модули памяти DDR4 с эффектной подсветкой
Lenovo готовит новое семейство ноутбуков ThinkBook SLenovo готовит новое семейство ноутбуков ThinkBook S
ASUS ROG Strix B365-G Gaming: плата для компактного ПК на чипе Core девятого поколенияASUS ROG Strix B365-G Gaming: плата для компактного ПК на чипе Core девятого поколения
В онлайн-магазинах замечены чипы AMD Ryzen 9 3800X, Ryzen 7 3700X, Ryzen 5 3600XВ онлайн-магазинах замечены чипы AMD Ryzen 9 3800X, Ryzen 7 3700X, Ryzen 5 3600X
Блок рекламы


Похожие новости
Самый мощный суперкомпьютер мира будет использовать процессоры AMD с архитектурой, отличной от Zen 2Самый мощный суперкомпьютер мира будет использовать процессоры AMD с архитектурой, отличной от Zen 2
В онлайн-магазинах замечены чипы AMD Ryzen 9 3800X, Ryzen 7 3700X, Ryzen 5 3600XВ онлайн-магазинах замечены чипы AMD Ryzen 9 3800X, Ryzen 7 3700X, Ryzen 5 3600X
Lenovo готовит новое семейство ноутбуков ThinkBook SLenovo готовит новое семейство ноутбуков ThinkBook S
На фоне подготовки к выпуску Ryzen 3000 производители материнских плат сетуют на проблемыНа фоне подготовки к выпуску Ryzen 3000 производители материнских плат сетуют на проблемы
GeForce и Ryzen: дебют новых ноутбуков ASUS TUF GamingGeForce и Ryzen: дебют новых ноутбуков ASUS TUF Gaming
Razer выпустила обновлённые игровые ноутбуки Razer BladeRazer выпустила обновлённые игровые ноутбуки Razer Blade
ASUS выпустила сверхтонкий игровой ноутбук Zephyrus G на процессоре AMD Ryzen 7ASUS выпустила сверхтонкий игровой ноутбук Zephyrus G на процессоре AMD Ryzen 7
Intel представила процессоры Core 9-го поколения для ноутбуковIntel представила процессоры Core 9-го поколения для ноутбуков
Настольные гибридные процессоры AMD Ryzen 3000 (Picasso) близки к релизуНастольные гибридные процессоры AMD Ryzen 3000 (Picasso) близки к релизу
Intel представила мобильные процессоры Intel Core vPro 8-го поколенияIntel представила мобильные процессоры Intel Core vPro 8-го поколения
Последние новости
Подгружаем последние новости