Смарт-камера видеонаблюдения Amazon Blink XT2 проработает два года от батарей АА

Смарт-камера видеонаблюдения Amazon Blink XT2 проработает два года от батарей АА

Компания Amazon анонсировала смарт-камеру видеонаблюдения Blink XT2. Предыдущая модель Blink XT была выпущена в конце 2016 года. Amazon приобрела стартап в 2017 году.

Как и модель XT первого поколения, XT2 представляет собой камеру с питанием от батареи, с защищённым от атмосферных воздействий корпусом (класс защиты IP65), предназначенную для использования как снаружи и внутри помещения. Устройство работает от двух литий-ионных батарей типа АА. Как утверждает Amazon, Blink XT2 может работать без замены батарей два года.

В дополнение к стандартным функциям камеры безопасности, таким как поддержка двусторонней связи и голосовых команд Alexa, Blink XT2 обладает улучшенным механизмом обнаружения движения и возможностью записи видео в формате 1080p.

Помимо выполнения простых запросов с использованием Alexa, вы сможете наблюдать прямую трансляцию с камер Blink XT2 на устройства Amazon Echo Spot, Echo Show или Fire TV, дав команду «Alexa, покажите мне [название вашей камеры]».

Камера Blink XT2 доступна для предварительного заказа по цене $89,99. Цена включает доступ к бесплатному облачному хранилищу без привязки к нему ежемесячной платы.

Если вы планируете установить несколько камер Blink XT2, Amazon предлагает комплект стоимостью $99,99, который включает саму камеру и модуль синхронизации, необходимый для объединения беспроводных камер Blink в единую систему.

Поставки Blink XT2 стартуют в США 22 мая. В Канаде новинка поступит в продажу этим летом.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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