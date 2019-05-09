Logitech G502 LightSpeed: беспроводная мышь с датчиком на 16 000 DPI

Logitech G502 LightSpeed: беспроводная мышь с датчиком на 16 000 DPI

Компания Logitech анонсировала мышь игрового класса G502 LightSpeed Wireless Gaming Mouse, которая поступит в продажу до конца текущего месяца.

Новинка, как отражено в названии, использует беспроводное подключение к компьютеру. Задействована технология LightSpeed, которая обеспечивает время отклика в 1 мс (частота опроса — 1000 Гц). Небольшой приёмопередатчик с интерфейсом USB может прятаться внутри корпуса во время транспортировки.

Манипулятор оснащён датчиком HERO 16K, разрешающая способность которого варьируется от 100 до 16 000 DPI (точек на дюйм). В составе устройства применяется 32-битный ARM-процессор.

Logitech G502 LightSpeed: беспроводная мышь с датчиком на 16 000 DPI

Мышь оснащена двухзонной RGB-подсветкой с поддержкой 16,8 млн цветовых оттенков и системой регулировки веса на основе шести грузиков — 4 ? 2 грамма и 2 ? 4 грамма.

Максимальное ускорение равно 40g, скорость перемещения — свыше 10 м/с. Габариты новинки составляют 132 ? 75 ? 40 мм, вес — 114 граммов.

Logitech G502 LightSpeed: беспроводная мышь с датчиком на 16 000 DPI

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 48 часов с подсветкой и 60 часов без подсветки. Подзарядка может осуществляться через порт USB.

Приобрести G502 LightSpeed Wireless Gaming Mouse можно будет по ориентировочной цене 150 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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