Logitech G502 LightSpeed: беспроводная мышь с датчиком на 16 000 DPI
Компания Logitech анонсировала мышь игрового класса G502 LightSpeed Wireless Gaming Mouse, которая поступит в продажу до конца текущего месяца.
Новинка, как отражено в названии, использует беспроводное подключение к компьютеру. Задействована технология LightSpeed, которая обеспечивает время отклика в 1 мс (частота опроса — 1000 Гц). Небольшой приёмопередатчик с интерфейсом USB может прятаться внутри корпуса во время транспортировки.
Манипулятор оснащён датчиком HERO 16K, разрешающая способность которого варьируется от 100 до 16 000 DPI (точек на дюйм). В составе устройства применяется 32-битный ARM-процессор.
Мышь оснащена двухзонной RGB-подсветкой с поддержкой 16,8 млн цветовых оттенков и системой регулировки веса на основе шести грузиков — 4 ? 2 грамма и 2 ? 4 грамма.
Максимальное ускорение равно 40g, скорость перемещения — свыше 10 м/с. Габариты новинки составляют 132 ? 75 ? 40 мм, вес — 114 граммов.
Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 48 часов с подсветкой и 60 часов без подсветки. Подзарядка может осуществляться через порт USB.
Приобрести G502 LightSpeed Wireless Gaming Mouse можно будет по ориентировочной цене 150 долларов США.
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