Мини-компьютер ECS Liva One H310C оснащён тремя видеовыходами

Мини-компьютер ECS Liva One H310C оснащён тремя видеовыходами

В ассортименте компании Elitegroup Computer Systems (ECS) появился неттоп Liva One H310C, сравнимый по размерам с обычной книгой.

Устройство заключено в корпус с габаритами 205 ? 176 ? 33 мм. Основой служит процессор Intel Core девятого поколения в исполнении LGA 1151 с максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии до 35 Вт.

Мини-компьютер может нести на борту до 32 Гбайт оперативной памяти DDR4-2666+ в виде двух модулей SO-DIMM. Допускается установка одного 2,5-дюймового накопителя и твердотельного модуля формата М.2.

Мини-компьютер ECS Liva One H310C оснащён тремя видеовыходами

Оснащение включает сетевой Ethernet-контроллер, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.2, порты USB 3.1 Gen1 (?2), USB 3.1 Gen1 Type C, USB 2.0 (?4), аудиогнёзда.

Мини-компьютер ECS Liva One H310C оснащён тремя видеовыходами

Неттоп Liva One H310C оснащён тремя видеовыходами для подключения мониторов: это разъёмы D-Sub, HDMI и DisplayPort (опционально могут присутствовать два коннектора DisplayPort). Возможно подключение дисплеев формата 4K UHD (4096 ? 2160 пикселей).

Гарантирована совместимость с операционной системой Windows 10. О цене компактного компьютера пока ничего не сообщается.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
AMD будет стремиться к увеличению доли более дорогих процессоров в настольном сегментеAMD будет стремиться к увеличению доли более дорогих процессоров в настольном сегменте
NVIDIA отменит градацию чипов Turing по частотному потенциалуNVIDIA отменит градацию чипов Turing по частотному потенциалу
Lenovo готовит новое семейство ноутбуков ThinkBook SLenovo готовит новое семейство ноутбуков ThinkBook S
ASUS ROG Strix B365-G Gaming: плата для компактного ПК на чипе Core девятого поколенияASUS ROG Strix B365-G Gaming: плата для компактного ПК на чипе Core девятого поколения
Alphacool представила необслуживаемую СЖО Eiswolf 240 GPX Pro для видеокарты AMD Radeon VIIAlphacool представила необслуживаемую СЖО Eiswolf 240 GPX Pro для видеокарты AMD Radeon VII
Блок рекламы


Похожие новости
Игровой мини-компьютер GPD Win 2 Max получит процессор AMDИгровой мини-компьютер GPD Win 2 Max получит процессор AMD
Intel сворачивает проект по созданию мини-компьютеров Compute CardIntel сворачивает проект по созданию мини-компьютеров Compute Card
Корпус Gamer Storm New Ark 90MC оснащён СЖОКорпус Gamer Storm New Ark 90MC оснащён СЖО
Raidmax Neon RGB: корпус с тремя 120-мм вентиляторамиRaidmax Neon RGB: корпус с тремя 120-мм вентиляторами
Корпус Gamer Storm New Ark 90SE оснащён оригинальной подсветкойКорпус Gamer Storm New Ark 90SE оснащён оригинальной подсветкой
Монитор NEC MultiSync EA271U формата 4K оснащён портом USB Type-CМонитор NEC MultiSync EA271U формата 4K оснащён портом USB Type-C
Новые мини-компьютеры ZOTAC PI225 pico и PI335 pico на платформе Intel Gemini LakeНовые мини-компьютеры ZOTAC PI225 pico и PI335 pico на платформе Intel Gemini Lake
Неттоп CTL Chromebox CBx1 оснащён процессором Intel Core i7Неттоп CTL Chromebox CBx1 оснащён процессором Intel Core i7
Новый ПК-корпус Chieftec оснащён четырьмя вентиляторами с RGB-подсветкойНовый ПК-корпус Chieftec оснащён четырьмя вентиляторами с RGB-подсветкой
Монитор Dell U2719DC оснащён интерфейсом USB Type-CМонитор Dell U2719DC оснащён интерфейсом USB Type-C
Последние новости
Подгружаем последние новости