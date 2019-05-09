Мини-компьютер ECS Liva One H310C оснащён тремя видеовыходами

В ассортименте компании Elitegroup Computer Systems (ECS) появился неттоп Liva One H310C, сравнимый по размерам с обычной книгой.

Устройство заключено в корпус с габаритами 205 ? 176 ? 33 мм. Основой служит процессор Intel Core девятого поколения в исполнении LGA 1151 с максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии до 35 Вт.

Мини-компьютер может нести на борту до 32 Гбайт оперативной памяти DDR4-2666+ в виде двух модулей SO-DIMM. Допускается установка одного 2,5-дюймового накопителя и твердотельного модуля формата М.2.

Оснащение включает сетевой Ethernet-контроллер, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.2, порты USB 3.1 Gen1 (?2), USB 3.1 Gen1 Type C, USB 2.0 (?4), аудиогнёзда.

Неттоп Liva One H310C оснащён тремя видеовыходами для подключения мониторов: это разъёмы D-Sub, HDMI и DisplayPort (опционально могут присутствовать два коннектора DisplayPort). Возможно подключение дисплеев формата 4K UHD (4096 ? 2160 пикселей).

Гарантирована совместимость с операционной системой Windows 10. О цене компактного компьютера пока ничего не сообщается.



