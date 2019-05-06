Aerocool CS-1103: недорогой ПК-корпус формата Mid Tower

Aerocool CS-1103: недорогой ПК-корпус формата Mid Tower

Компания Aerocool продолжает расширять ассортимент компьютерных корпусов: очередной новинкой стала бюджетная модель CS-1103 формата Mid Tower.

Решение позволяет применять материнские платы типоразмера ATX, micro-ATX и mini-ITX. Предусмотрено место для шести карт расширения. Длина дискретных графических ускорителей не должна превышать 335 мм.

Aerocool CS-1103: недорогой ПК-корпус формата Mid Tower

Новинка выполнена в минималистском стиле: у корпуса нет ни прозрачных окон, ни подсветки. При этом возможно использование как воздушной, так и жидкостной системы охлаждения (с радиатором формата до 240 мм). Ограничение по высоте процессорного кулера — 151 мм.

В системе можно задействовать до трёх накопителей типоразмера 3,5 дюйма или до четырёх накопителей формата 2,5 дюйма. Кроме того, предусмотрена возможность установки 5,25-дюймового устройства.

Aerocool CS-1103: недорогой ПК-корпус формата Mid Tower

Габариты составляют 190,1 ? 412,8 ? 381,6 мм. На верхней панели расположены гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 2.0 и порт USB 3.0.

Информации об ориентировочной цене корпуса Aerocool CS-1103 на данный момент нет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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