Трансформируемый мини-ноутбук Topjoy Falcon получит процессор Intel Amber Lake-Y

Ресурс Notebook Italia сообщает о том, что к выпуску готовится любопытный мини-ноутбук — устройство Topjoy Falcon второго поколения.

Оригинальная версия Topjoy Falcon, по сути, представляет собой нетбук-трансформер. Гаджет наделён 8-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 ? 1200 пикселей. Поддерживается сенсорное управление: взаимодействовать с экраном можно при помощи пальцев и специального пера. Крышка вращается на 360 градусов — это позволяет переводить компьютер в планшетный режим работы.

Первая версия Topjoy Falcon несёт на борту чип Intel Pentium Silver N5000 поколения Gemini Lake. Новинка, как отмечается, получит более мощный процессор Core m3-8100Y семейства Amber Lake-Y: это изделие содержит два ядра с частотой 1,1–3,4 ГГц (поддерживается многопоточность) и графический контроллер Intel UHD Graphics 615.

Готовящаяся новинка будет наделена 8 Гбайт оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 256 Гбайт (или больше). Упомянут дактилоскопический сканер, интегрированный в кнопку включения питания.

Разработчики мини-ноутбука также размышляют над выпуском 7-дюймового варианта устройства и модели с процессором Qualcomm Snapdragon и поддержкой мобильной связи 4G/LTE.



