В этом году объёмы поставок жёстких дисков для ПК могут сократиться на 50 %

В этом году объёмы поставок жёстких дисков для ПК могут сократиться на 50 %

Японский производитель электродвигателей для жёстких дисков Nidec опубликовал интересный прогноз, согласно которому снижение популярности жёстких дисков в сегменте ПК и ноутбуков будет в ближайшие годы только усиливаться. В этом году, в частности, спрос может уменьшиться сразу на 48 %.

Производители жёстких дисков данную тенденцию почувствовали давно, а потому стараются прятать не очень приятную для инвесторов динамику в своей квартальной отчётности. Компания Seagate, в частности, не только не указывает количество выпущенных за отчётный период жёстких дисков, но и объединяет выручку от реализации жёстких дисков для настольных систем и ноутбуков. Сейчас бизнес производителей жёстких дисков всё больше зависит от накопителей большой ёмкости, применяемых в серверных системах и центрах обработки данных. В квартальной отчётности давно выделяется валовая ёмкость выпущенных жёстких дисков.

По прогнозам WDC, твердотельные накопители начали преобладать над жёсткими дисками в сегменте ноутбуков ещё в прошлом году, а к 2023 году их доля увеличится до 90 %. Предвидя такое развитие событий, Western Digital несколько лет назад поглотила SanDisk — крупного производителя твердотельной памяти, и теперь доля выручки от реализации соответствующей продукции в структуре доходов WDC постоянно растёт. Если, конечно, этому не мешает падение цен на память, что периодически случается.

Продукция Nidec помогает вращать шпиндели примерно 85 % выпускаемых в мире жёстких дисков, поэтому японский производитель электродвигателей имеет представление о том, что происходит в отрасли. В прошлом году Nidec удалось выпустить 124 млн электромоторов для жёстких дисков, применяемых в персональных компьютерах, в этом году количество может сократиться до 65 млн изделий. В 2020 календарном году количество выпущенных электромоторов может сократиться до 46 млн штук.

Подобной тенденции способствует не только отказ от использования жёстких дисков в ноутбуках, где их планомерно вытесняют твердотельные накопители, но и само по себе уменьшение оборотов компьютерного рынка. Экспансия смартфонов и прочих постоянно подключенных к сетевым ресурсам устройств способствовала переносу значительной части информации в облако, а самым выгодным по удельной стоимости хранения единицы информации накопителями пока остаются традиционные жёсткие диски.

В этом году объёмы поставок жёстких дисков для ПК могут сократиться на 50 %

В компьютерном сегменте растёт спрос только на игровые и производительные системы, но и в них твердотельные накопители успели отвоевать себе стабильную долю. Жёсткие диски по-прежнему нужны энтузиастам в персональных компьютерах, но в общем объёме рынка такие системы составляют единицы процентов, а потому в глобальном масштабе погоды не делают.

Во втором квартале этого года, по прогнозам Nidec, объёмы продаж компьютеров вырастут с 73 млн до 81 млн штук, но далее они будут планомерно снижаться. Соответственно, меньше потребуется и электродвигателей для жёстких дисков. Nidec намеревается укреплять свои позиции в сегменте электродвигателей для автомобильной техники — помимо тяговых двигателей, здесь требуется огромное количество маленьких электромоторов для сервоприводов. Растёт сегмент робототехники, где прецизионные электродвигатели всегда востребованы.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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