Закалённое стекло или акриловая панель: корпус Aerocool Split вышел в двух версиях

Закалённое стекло или акриловая панель: корпус Aerocool Split вышел в двух версиях

В ассортименте Aerocool появился компьютерный корпус Split формата Mid Tower, предназначенный для создания игровой настольной системы на плате ATX, micro-ATX или mini-ITX.

Новинка будет доступна в двух версиях. Стандартная модель Split оснащена акриловой боковой панелью и тыльным 120-мм вентилятором без подсветки. Модификация Split Tempered Glass получила боковую стенку из закалённого стекла и 120-мм тыльный вентилятор с RGB-подсветкой.

Закалённое стекло или акриловая панель: корпус Aerocool Split вышел в двух версиях

Обе версии наделены фронтальной RGB-подсветкой с 13 режимами работы. В верхней части расположены гнёзда для наушников и микрофона, порт USB 3.0 и два порта USB 2.0. Габариты составляют 192,5 ? 412,5 ? 392 мм.

Закалённое стекло или акриловая панель: корпус Aerocool Split вышел в двух версиях

Система может быть оборудована четырьмя накопителями (2 ? 3,5 дюйма и 2 ? 2,5 дюйма) и семью картами расширения. Ограничение по длине дискретных графических ускорителей — 326 мм. Высота процессорного кулера может достигать 155 мм.

Закалённое стекло или акриловая панель: корпус Aerocool Split вышел в двух версиях

В боковых частях и верхней области фронтальной панели предусмотрены вентиляционные отверстия, способствующие улучшенной циркуляции воздуха. Корпус выполнен в чёрном цвете.

Закалённое стекло или акриловая панель: корпус Aerocool Split вышел в двух версиях


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
На фоне подготовки к выпуску Ryzen 3000 производители материнских плат сетуют на проблемыНа фоне подготовки к выпуску Ryzen 3000 производители материнских плат сетуют на проблемы
AMD была основана ровно 50 лет назад со стартовым капиталом в $50 тысячAMD была основана ровно 50 лет назад со стартовым капиталом в $50 тысяч
Samsung представила 43-дюймовый вертикальный телевизор SeroSamsung представила 43-дюймовый вертикальный телевизор Sero
Когда шутка зашла слишком далеко: тостер Razer Toaster будет создан на самом делеКогда шутка зашла слишком далеко: тостер Razer Toaster будет создан на самом деле
Lenovo готовит новое семейство ноутбуков ThinkBook SLenovo готовит новое семейство ноутбуков ThinkBook S
Блок рекламы


Похожие новости
Лицо со шрамом: корпус Aerocool Scar получил оригинальную подсветкуЛицо со шрамом: корпус Aerocool Scar получил оригинальную подсветку
Kolink Citadel: корпус за 45 евро для компактного компьютераKolink Citadel: корпус за 45 евро для компактного компьютера
NZXT H500 Vault Boy: эксклюзивный компьютерный корпус для поклонников FalloutNZXT H500 Vault Boy: эксклюзивный компьютерный корпус для поклонников Fallout
SilverStone PI01: компактный металлический корпус для Raspberry PiSilverStone PI01: компактный металлический корпус для Raspberry Pi
In Win выпустила корпусный вентилятор Sirius Loop ASL120 с настраиваемой RGB-подсветкойIn Win выпустила корпусный вентилятор Sirius Loop ASL120 с настраиваемой RGB-подсветкой
Deepcool Matrexx 70: компьютерный корпус с поддержкой плат E-ATXDeepcool Matrexx 70: компьютерный корпус с поддержкой плат E-ATX
Thermaltake Commander C31/C34 Snow: ПК-корпуса в белоснежном исполненииThermaltake Commander C31/C34 Snow: ПК-корпуса в белоснежном исполнении
Zalman Z7 Neo: элегантный ПК-корпус со стеклянными панелямиZalman Z7 Neo: элегантный ПК-корпус со стеклянными панелями
Aerocool Bolt: корпус Mid Tower с оригинальной фронтальной панельюAerocool Bolt: корпус Mid Tower с оригинальной фронтальной панелью
Aerocool Shard: ПК-корпус с подсветкой RGB и акриловым окномAerocool Shard: ПК-корпус с подсветкой RGB и акриловым окном
Последние новости
Подгружаем последние новости