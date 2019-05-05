Закалённое стекло или акриловая панель: корпус Aerocool Split вышел в двух версиях

В ассортименте Aerocool появился компьютерный корпус Split формата Mid Tower, предназначенный для создания игровой настольной системы на плате ATX, micro-ATX или mini-ITX.

Новинка будет доступна в двух версиях. Стандартная модель Split оснащена акриловой боковой панелью и тыльным 120-мм вентилятором без подсветки. Модификация Split Tempered Glass получила боковую стенку из закалённого стекла и 120-мм тыльный вентилятор с RGB-подсветкой.

Обе версии наделены фронтальной RGB-подсветкой с 13 режимами работы. В верхней части расположены гнёзда для наушников и микрофона, порт USB 3.0 и два порта USB 2.0. Габариты составляют 192,5 ? 412,5 ? 392 мм.

Система может быть оборудована четырьмя накопителями (2 ? 3,5 дюйма и 2 ? 2,5 дюйма) и семью картами расширения. Ограничение по длине дискретных графических ускорителей — 326 мм. Высота процессорного кулера может достигать 155 мм.

В боковых частях и верхней области фронтальной панели предусмотрены вентиляционные отверстия, способствующие улучшенной циркуляции воздуха. Корпус выполнен в чёрном цвете.



