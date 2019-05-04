Inno3D Gaming OC: модули памяти DDR4 с эффектной подсветкой

Inno3D Gaming OC: модули памяти DDR4 с эффектной подсветкой

Компания Inno3D анонсировала модули и комплекты оперативной памяти Gaming OC стандарта DDR4, предназначенные для использования в настольных компьютерах игрового класса.

Изделия будут предлагаться в двух вариантах исполнения — с эффектной RGB-подсветкой и без таковой. В обоих случаях предусмотрен охлаждающий радиатор. При выборе RGB-решений пользователи смогут управлять работой подсветки через совместимую материнскую плату.

Inno3D Gaming OC: модули памяти DDR4 с эффектной подсветкой

В семейство Gaming OC вошли модули ёмкостью 8 Гбайт, которые также будут предлагаться в виде набора суммарным объёмом 16 Гбайт (2 ? 8 Гбайт). Частота варьируется от 2666 до 3200 МГц. Напряжение питания составляет 1,35 В.

На новые модули оперативной памяти предоставляется пожизненная гарантия. Изделия уже доступны для заказа, но информации об ориентировочной цене пока, к сожалению, нет.

Inno3D Gaming OC: модули памяти DDR4 с эффектной подсветкой

Добавим, что компания Inno3D также предлагает модули и комплекты DDR4-памяти iChill: эти решения функционируют на частоте до 4000 МГц.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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