В онлайн-магазинах замечены чипы AMD Ryzen 9 3800X, Ryzen 7 3700X, Ryzen 5 3600X

Запуск новых 7-нм процессоров AMD неумолимо приближается, и одним из факторов могут служить страницы онлайн-магазинов из Вьетнама и Турции, посвящённые чипам Ryzen серии 3000 на основе архитектуры Zen 2. На страницах пока не фигурируют цены, но зато приведены технические характеристики Ryzen 9 3800X, Ryzen 7 3700X и Ryzen 5 3600X. Если верить этой информации, то ожидаются весьма интересные решения.

125-Вт процессор Ryzen 9 3800X оснащается 16 вычислительными ядрами и, таким образом, поддерживает одновременно 32 потока. Базовая тактовая частота чипа указана в 3,9 ГГц, частота в режиме Turbo — до 4,7 ГГц, а объём кеш-памяти составляет 32 Мбайт — этот чип засветился как в турецком, так и во вьетнамском интернет-магазинах (на момент написания материала ссылки ещё были рабочими).

Турецкий магазин отдельно упоминает на своих страницах процессор AMD Ryzen 7 3700X, который, как сообщается, имеет 12 ядер, 24 потока и работает на весьма высокой базовой тактовой частоте в 4,2 ГГц (в режиме Turbo — до 5,0 ГГц). Наконец, на том же ресурсе приведена страница чипа Ryzen 5 3600X — это процессор с 8 физическими ядрами и 16 потоками, работающий на базовой частоте в 4 ГГц (4,8 ГГц — Turbo).

Все новые процессоры в теории будут совместимы со старыми материнскими платами для контактной площадки AM4. Пока AMD готовится к запуску Ryzen 3000, производители материнских плат трудятся над обновлением прошивок своих продуктов. Сообщается, что на этом пути имеются проблемы, связанные прежде всего с PCI Express 4.0. Впрочем, ASUS уже обеспечила поддержку Ryzen 3000 в большинстве своих плат с Socket AM4 (за исключением продуктов на базе младшей системной логики AMD A320).



