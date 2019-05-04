ASUS ROG Strix B365-G Gaming: плата для компактного ПК на чипе Core девятого поколения

ASUS ROG Strix B365-G Gaming: плата для компактного ПК на чипе Core девятого поколения

Очередной новинкой ASUS в сегменте материнских плат стала модель ROG Strix B365-G Gaming, выполненная в форм-факторе Micro-ATX.

Изделие использует набор логики Intel B365. Обеспечивается поддержка процессоров Intel Core восьмого и девятого поколений, а также оперативной памяти DDR4-2666/2400/2133 максимальным объёмом до 64 Гбайт (в конфигурации 4 ? 16 Гбайт).

Для дискретных графических ускорителей доступны два слота PCIe 3.0 x16. Кроме того, есть один слот PCIe 3.0 x1 для дополнительной карты расширения. За возможности сетевых подключений отвечает гигабитный контроллер Intel I219V.

ASUS ROG Strix B365-G Gaming: плата для компактного ПК на чипе Core девятого поколения

Подсистема хранения данных может объединять два твердотельных накопителя M.2 2242/2260/2280 PCIe 3.0 x4 и до шести устройств с интерфейсом Serial ATA 3.0 (поддерживаются массивы Raid 0, 1, 5, 10).

ASUS ROG Strix B365-G Gaming: плата для компактного ПК на чипе Core девятого поколения

Интерфейсная панель предлагает следующий набор разъёмов: гнездо PS/2 для клавиатуры/мыши, коннекторы DVI и HDMI для подключения мониторов, два порта USB 3.1 Gen 2 Type-A, четыре порта USB 3.0 Gen 1 Type-A и два порта USB 2.0, гнездо для сетевого кабеля и набор аудиогнёзд. Габариты платы составляют 244 ? 244 мм.

О том, когда и по какой цене модель ROG Strix B365-G Gaming поступит в продажу, ничего не сообщается.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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