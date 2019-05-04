Apple тоже страдает от дефицита процессоров Intel

Разбор квартального отчёта Apple на страницах нашего сайта был достаточно подробным, но всегда остаются те нюансы, к которым хотелось бы вернуться. Редкий игрок рынка в последние кварталы не ссылался на дефицит процессоров Intel , и компания Apple не стала исключением. Конечно, это не главная из её актуальных бед, но фактор этот был озвучен представителями Apple без инициативы со стороны приглашённых аналитиков.

Руководство Apple признало, что выручка от реализации компьютеров семейства Mac за год сократилась с $5,8 млрд до $5,5 млрд, и винить в этом следует преимущественно дефицит процессоров, используемых в некоторых популярных моделях компьютеров компании из Купертино. Понятно, что речь идёт о процессорах Intel , выпуск которых по 14-нм технологии производитель осуществлял с приоритетом в пользу более дорогих моделей с крупным кристаллом и большим количеством ядер. Каких-то специфических моделей процессоров Apple могло не хватить.

Данные условия, как уточняют представители Apple , не помешали объёмам продаж компьютеров Mac увеличиться за квартал на двузначное количество процентов в Японии и Южной Корее. На местных рынках в минувшем квартале выручка от реализации Mac достигла исторического максимума. Более того, японский рынок оказался единственным за пределами обеих Америк, на котором выручка Apple выросла в прошедшем квартале. Apple добавляет, что в мировом масштабе примерно половина покупателей новых компьютеров Mac никогда ранее не владела изделиями этого семейства, а пользовательская база Mac достигла исторического максимума.

iPad Pro удостоен звания идеального заменителя ноутбука

Об успехах планшетов iPad в минувшем квартале уже говорилось много, темпы роста выручки от их реализации достигли максимального за шесть лет значения. Как пояснили руководители Apple , главным фактором успеха в данной ситуации стал высокий спрос на iPad Pro. Выручка от реализации iPad росла на двузначное количество процентов во всех пяти макрорегионах присутствия Apple , в Китае она вернулась к росту, несмотря на сложные экономические условия в этой стране. Опять же, в Японии выручка от продажи iPad достигла исторического максимума, неплохо планшеты продавались в Южной Корее, а в Мексике и Таиланде выручка выросла в два с лишним раза по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Представителями Apple на квартальном отчётном мероприятии повторялись привычные фразы про рекорды по количеству активных пользователей iPad , и преобладание «новобранцев» среди тех, кто приобрёл планшет Apple в период с января по март этого года. Как резюмировал глава Apple Тим Кук (Tim Cook), планшет iPad Pro является идеальным заменителем классического ноутбука как для любителей, так и для профессионалов.

Apple не справляется со спросом на беспроводные наушники AirPods

На аппаратном направлении у Apple в первом квартале был ещё один повод для гордости — динамика продаж носимых устройств и аксессуаров. Рост выручки за год приблизился к 50 %, и Тим Кук сравнил размеры этого бизнеса с капитализацией условной компании, входящей в рейтинг Fortune 200. Это тем более удивительно, как пояснил Кук, если учесть, что прошло лишь четыре года с момента появления Apple Watch первого поколения.

Часы этой серии продолжают оставаться самыми продаваемыми устройствами подобного рода в мире. Около 75 % покупателей Apple Watch никогда ранее не пользовались часами этой модели.

Беспроводные наушники AirPods продолжают пользоваться невероятным спросом, отметил исполнительный директор Apple . Спрос сейчас превышает предложение, и компании приходится прикладывать усилия для того, чтобы его удовлетворить. AirPods тоже считаются самыми популярными беспроводными наушниками в мире. В прошлом месяце было представлено второе поколение AirPods, которое обеспечивает более быстрое соединение с устройствами, поддержку речевого интерфейса Siri без необходимости использования жестов, а также увеличенное время работы без подзарядки.

Фирменная программа обмена подержанных iPhone таит хороший потенциал

Apple постепенно расширяет географию фирменных программ по обмену старых смартфонов на новые с доплатой и приобретению новых устройств в рассрочку. Данные предложения уже доступны в США , Китае, Великобритании, Испании , Италии и Австралии. За год количество обмениваемых по этой программе смартфонов выросло в четыре раза.

Особое внимание уделялось Китаю, где спрос на смартфоны Apple удалось вернуть к росту только после коррекции ценовой политики, реализации специальных программ рассрочки, а также снижения НДС в масштабах всей страны. Впрочем, четвёртым положительным фактором в Apple считают прогресс в переговорах властей США и Китая по условиям внешней торговли, но приглашённые на мероприятие эксперты предпочли бы думать, что самый главный урок Apple извлекала по итогам коррекции ценовой политики.

Финансовый директор Apple поспешил заметить, что при снижении цен на продукцию в ряде стран компания тщательно взвешивала влияние этого шага на норму прибыли. А когда представители одного из аналитических агентств спросили про сделанные выводы, Тим Кук в своём ответе удалился куда-то в сторону влияния программы обмена смартфонов на лояльность потребителей, предпочитая не касаться темы эластичности спроса на iPhone.

Были озвучены и особенности поведения участников этой программы обмена. Apple получает при обмене подержанные смартфоны различных поколений, начиная от шестого и заканчивая восьмым. Кто-то обновляет смартфоны раз в год, кто-то раз в четыре года. Компания старается, по возможности, подарить принимаемому смартфону вторую жизнь, предлагая его другому покупателю, но если ресурс выработан, компоненты смартфона отправляются в переработку. Корпуса новых устройств Apple , например, в ста процентах случаев изготавливаются из вторично переработанного алюминия или сплавов на его основе.

В США у Apple даже есть робот с собственным именем Daisy, который способен разбирать для дальнейшей переработки и утилизации по 1,2 млн смартфонов в год. Задействовано несколько таких роботов, и компания гордится своими достижениями в области защиты окружающей среды.



