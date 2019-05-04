Lenovo готовит новое семейство ноутбуков ThinkBook S

Lenovo готовит новое семейство ноутбуков ThinkBook S

Компания Lenovo, по информации ресурса Notebook Italia, уже в скором времени может анонсировать совершенно новую серию портативных компьютеров.

Сейчас ноутбуки Lenovo подразделяются на несколько ключевых семейств. Это, в частности, лэптопы ThinkPad для бизнес-пользователей, а также устройства IdeaPad и Yoga для рядовых потребителей.

Новая серия портативных компьютеров, как сообщается, может получить имя ThinkBook или ThinkBook S. Компания Lenovo уже продемонстрировала модели с 13,3- и 14-дюймовым дисплеем. Устройства выполнены в металлическом корпусе, а крышка с экраном формата Full HD может откидываться на 180 градусов.

Lenovo готовит новое семейство ноутбуков ThinkBook S

На сегодняшний день известно, что ноутбуки несут на борту процессор Intel поколения Whiskey Lake (в частности, чип Core i7-8565U с четырьмя ядрами с частотой 1,8–4,6 ГГц), до 16 Гбайт оперативной памяти и твердотельный накопитель вместимостью до 512 Гбайт. Говорится о возможности установки дискретного графического ускорителя AMD Radeon 540X.

Отмечается, что на европейском рынке ноутбуки Lenovo ThinkBook S могут дебютировать уже в текущем месяце. Цена якобы составит около 1000 евро.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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