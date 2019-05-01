Dell пополнила семейство ноутбуков Latitude новыми моделями на базе процессоров Intel Core vPro 8-го поколения

Компания Dell объявила на мероприятии Dell Technologies World о новом пополнении семейства ноутбуков Latitude, берущего начало с модели Latitude 7400 «2-в-1» для корпоративного сегмента, анонсированной на выставке CES 2019.

Пополнение семейства Latitude, базирующееся на процессорах Intel Core vPro 8-го поколения, включает 13- и 14-дюймовые модели серии Latitude 7000, которые, как сообщила компания, на 5 % меньше по размерам ноутбуков предыдущего поколения и на 10 % меньше, чем изделия конкурентов в этой категории.

Новинки оснащены корпусами из алюминия или углеродного волокна, с узкими рамками и инновационным шарнирным креплением, которое практически становится незаметным при их открытии.

Ноутбуки Dell серии 7000 также поддерживают технологию SafeScreen, затрудняющую возможность для сторонних лиц видеть, что на экране вашего компьютера.

Новинки имеют на борту до 32 Гбайт оперативной памяти, а также отличаются рекордной для отрасли продолжительностью автономной работы, достигающей 20 часов, что на 25 % больше, чем у предыдущего поколения устройств. Серия Latitude 7000 включает первые модели с опциональной антенной 4 ? 4 Cat 16 WWAN, обеспечивающей передачу данных в сетях LTE со скоростью до 1 Гбит/с.

Портфолио компании пополнилось моделью Latitude 7200 «2-в-1» премиум-класса с 12-дюймовым экраном, с покрытием корпуса из матового анодированного алюминия, клавиатурой с подсветкой и более тонкой и лёгкой конструкцией.

Стоимость ноутбуков Latitude серии 7000 начинается с $1300, а цена модели Latitude 7200 «2-в-1» стартует с $1000 долларов.

Новые ноутбуки Latitude серии 5000 представлены моделями с 13-, 14- и 15-дюймовыми экранами с разрешением HD, Full HD, есть конфигурации с сенсорными дисплеями. Продолжительность автономной работы устройств достигает 20 часов.

В частности, Dell анонсировала новый ноутбук Latitude 5300 «2-в-1», позиционируемый как самый маленький в мире 13-дюймовый портативный компьютер бизнес-класса. Ноутбук Latitude 5300 360 оснащён сенсорным дисплеем с разрешением Full HD и антибликовым покрытием, защищённым прочным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Новинка может иметь до 32 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель ёмкостью до 1 Тбайт. Вес устройства составляет 1,4 кг и выше.

Стоимость ноутбуков Latitude 5000 начинается с $820, ноутбуков Latitude 5?01 — с $1190, модель Latitude 5300 «2-в-1» обойдётся в $950 и выше.

Также компанией Dell была представлена новая серия ноутбуков Latitude 3000 начального уровня, включающая модели с 13- и 14-дюймовыми экранами по цене от $599.



