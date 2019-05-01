AMD была основана ровно 50 лет назад со стартовым капиталом в $50 тысяч

Полупроводниковая индустрия довольно молода, и многим крупным компаниям в ней всего пару десятков лет. Но есть и ветераны, которые отмечают полувековые юбилеи. К таковым относится Intel (которая отпраздновала 50 лет со дня основания в прошлом году) и её многолетний конкурент в лице AMD. Предлагаем вспомнить некоторые важные вехи в богатой истории компании, которая была основана 1 мая 1969 года со штаб-квартирой в Саннивейле (Калифорния) с уставным капиталом всего $50 тысяч.

Первым исполнительным директором AMD, с сентября 1969 года, стал один из соучредителей, Джерри Сандерс (Jerry Sanders), который руководил компанией внушительные 33 года, пока не уволился в апреле 2002 года. Компания гордится, что одной из самых известных его фраз была «Главное — люди, а продукты и доходы приложатся», которой AMD стремится следовать и сейчас.

Важным достижением компании стал выпуск в сентябре 1970 года первого в отрасли двоичного/шестнадцатеричного логического счётчика Am2501 (собственная разработка AMD), который оказался очень успешным на рынке и стал важной вехой в индустрии в целом. Прошло ещё два года, и в сентябре 1972 года компания стала публичной: было выпущено 500 тысяч акций стоимостью $15,5 каждая: в рамках первичного размещения ценных бумаг на бирже было привлечено $7,2 млн.

В первые годы своего существования AMD, помимо собственных чипов, выпускала и процессоры по лицензии. Например, в 1975 году компания подписала кросс-лицензионное соглашение с Intel и начала выпускать свой первый процессор для ПК (am9080, аналог Intel 8080), разработанный AMD на основе обратной инженерии, который был совместим с оригиналом по набору команд, но при этом на 40 % его обходил по быстродействию.

Большой вехой для компании стало подписание в 1982 году соглашения с IBM, по которому AMD стала вторым поставщиком микропроцессоров для IBM PC с архитектурой iAPX86. В феврале 1986 года AMD представила первый в мире мегабитный (65K ? 16-бит) программируемый чип постоянной памяти EPROM, произведённый при помощи уникального техпроцесса AMD CMOS. Продукт позволил производителям быстрее создавать прототипы и модифицировать свои решения под различные рынки.

В марте 1991 года AMD представила семейство процессоров Am386, совместимых с 32-битными процессорами с архитектурой 80386 — они были популярны в качестве более доступных аналогов решений Intel . В апреле 1993 года состоялся выход на рынок Am486, который превосходил аналог Intel по производительности на 20 %, имея ту же стоимость. Всё это были, по сути, клоны решений Intel .

В марте 1996 года состоялся дебют знаменитых 350-нм процессоров AMD-K5, первого независимо разработанного процессора x86, совместимого с контактной площадкой конкурента, но основанного на архитектуре RISC. Обычные инструкции перекодировались в микроинструкции, что помогло сильно поднять производительность. Но AMD не смогла на этот раз превзойти Intel по частоте.

Выпуск чипов AMD-K6 в апреле 1997 года позволил снизить стоимость ПК впервые ниже психологической отметки в $1000. В основе этих 250-нм чипов лежали наработки компании NextGen и другая RISC-базированная архитектура Nx686. AMD делала ставку на соотношение цены и производительности, так как обойти Pentium II не удалось. Архитектура K6 несколько раз улучшалась (в K6 II было добавлено несколько наборов инструкций под именем технологии 3DNow!, а в K6 III — кеш L2).

Однако настоящий прорыв у AMD снова случился в июне 1999 года с запуском процессоров седьмого поколения, знаменитых Athlon, которые позволили компании вырвать пальму первенства с точки зрения производительности у Intel . Это были также первые процессоры, в производстве которых применялась медь вместо алюминия.

В марте 2000 года вышел Athlon 1000, который впервые в индустрии достиг отметки в 1 ГГц тактовой частоты. А уже в июне 2001 года началась эра современных многоядерных процессоров с выходом Athlon MP. Кстати, Athlon MP стал первым решением AMD, созданным с прицелом на рынок серверов и рабочих станций.

25 апреля 2002 года в обязанности управления AMD вступил новый исполнительный директор Гектор Руис (Hector Ruiz), работавший в компании на посту операционного директора и президента с января 2000 года, а ранее управлявший сектором полупроводниковых продуктов Motorola. Уже в январе 2003 года он заключил с IBM стратегическое соглашение о совместной разработке технологий производства с применением продвинутых структур и материалов, включая транзисторы SOI (кремний на изоляторе), медных соединений и улучшенных изоляторов с низким значением диэлектрической постоянной.

В апреле 2003 года появился первый в мире процессор x86 с 64-битной архитектурой, ныне уже давно ставшей нормой. Это был серверный Opteron на базе AMD64. Уже в сентябре пользователи ПК тоже получили 64-бит чипы в лице Athlon 64 FX, которые тогда считались наиболее совершенными и мощными потребительскими процессорами на рынке.

Следующей исторической вехой определённо стало поглощение в октябре 2006 года за $5,4 млрд компании ATI Technologies, одного из ведущих на тот момент производителей видеокарт. Именно эта команда, постепенно меняя состав, отвечает за все последующие ГП, выпускавшиеся под маркой Radeon. Видеокарты стали очень важной частью бизнеса компании и этот новый сектор рынка помогал переживать сложные времена.

В сентябре 2007 года состоялся запуск первого в мире 4-ядерного однокристального процессора в лице AMD Opteron. Он получил также технологию Rapid Virtualization Indexing для задач виртуализации. В июне 2008 года AMD представила в лице FireSteam 9250 первый ГП, преодолевший отметку пиковой вычислительной производительности в 1 терафлопс. Это было специализированное решение для высокопараллельных расчётов общего назначения.

Через месяц, в июле 2008 года у AMD снова сменился исполнительный директор и президент — им стал Дирк Мейер (Dirk Meyer), работавший в компании с 1995 года и приложивший руку к оригинальному процессору Athlon. К сожалению для компании, именно при нём в целях оптимизации расходов были закрыты многие перспективные направления, включая разработку мобильных однокристальных систем на базе ARM — в январе 2009 года Qualcomm приобрела Imageon IP (мобильную графику ATI) и продолжает её активно развивать в своих ГП Adreno (это имя — анаграмма Radeon).

В марте 2009 года компания решила сосредоточиться на разработке чипов, выделив производство в новое совместное с арабской ATIC предприятие GlobalFoundries. Последнее довольно успешно существовало, но не так давно его хозяева отказались от конкуренции с TSMC, Samsung и другими ведущими контрактными полупроводниковыми производителями и свернули работы по освоению передовых 7-нм норм.

Видеокартами с частотой выше 1 ГГц сегодня никого не удивишь, но первым таким продуктом стала в мае 2009 года ATI Radeon HD 4890, которая выпускалась в версиях с заводским разгоном ГП до 1 ГГц и воздушным охлаждением. А в сентябре 2009 года была представлена технология ATI Eyefinity, предоставившая возможность подключать к одной видеокарте до шести дисплеев высокого разрешения.

Поглощение ATI во многом делалось для эффективной связки ГП и ЦП в одном продукте, и в июне 2010 года AMD показала на Computex 2010 свой первый ускоренный процессор. А в январе 2011 года первый однокристальный APU был выпущен на рынок.

В августе 2011 года пост главы компании был передан Рори Риду (Rory Read), который перешёл с аналогичного поста из Lenovo Group. В июне 2012 года в целях безопасности (прежде всего, различных онлайн-платежей) в процессоры AMD было внедрено особое ядро на базе технологии ARM TrustZone. Впрочем, на своём посту Рид остался недолго — уже в октябре 2014 года компанию возглавила её нынешний лидер Лиза Су (Lisa Su).

В 2012 году AMD представила новую графическую архитектуру Graphics Core Next (GCN). Первой видеокартой стала Radeon HD 7770. В GCN была введена поддержка адресации x86 с унифицированным адресным пространством для CPU и GPU, стали использоваться инструкции RISC SIMD вместо VLIW MIMD для GPGPU и внесены другие изменения. До сих пор эта архитектура, постоянно развиваясь, является основой графических ускорителей компании.

Именно GCN легла в основу вышедших в 2013–2014 годах современных консолей Xbox One и PlayStation 4 — в основе обеих систем лежали похожие (с различными нюансами) однокристальные системы AMD с 8 ядрами ЦП Jaguar и различным количеством вычислительных блоков ГП. Считается, что по-настоящему новой архитектурой ГП от AMD станет Navi, создаваемая для PS5 и Xbox Next.

В ноябре 2014 года AMD представила открытый стандарт синхронизации прорисовки кадров с частотой экрана — FreeSync, который известен также под именем VESA Adaptive Sync и, после недавней поддержки NVIDIA в рамках совместимости G-Sync, стал, по сути, индустриальным стандартом. Технология в идеале позволяет избавиться от разрывов кадров, при этом добиться минимальной задержки отклика и более плавного игрового окружения.

В июне 2015 года компания выпустила первую видеокарту, объединяющую под одной упаковкой высокоскоростную память HBM и ГП — флагман AMD Radeon R9 Fury X получил существенно большую пропускную способность и втрое превзошёл по производительности на ватт память GDDR предыдущего поколения.

AMD со времён K10 и Bulldozer безнадёжно отставала от Intel по производительности ЦП, но в июне 2016 забрезжил свет: компания впервые показала процессор на принципиально новой архитектуре x86 Zen для контактной площадки AM4. Это был 8-ядерный 16-поточный чип, который в декабре 2016 года превратился в первое поколения мощных ЦП Ryzen, заставивших Intel шевелиться и тоже приступить к наращиванию количества ядер. Немудрено, учитывая выход процессоров AMD Threadripper для энтузиастов. Летом 2017 года архитектура Zen вышла на серверный рынок благодаря семейству EPYC.

В ноябре прошлого года компания представила первый в мире 7-нм ГП для ЦОД в лице Radeon Instinct MI60 и MI40 для задач машинного обучения и высокопараллельных вычислений. Уже в этом году вышла первая 7-нм Radeon VII, а вскоре ожидается запуск передовых 7-нм процессоров Ryzen 3000 на базе архитектуры Zen 2 и 7-нм видеокарт на основе ГП Navi. В общем, AMD находится на подъёме, и впереди у компании с полувековой историей припасено ещё много интересного вроде платформы Google Stadia.



