Когда шутка зашла слишком далеко: тостер Razer Toaster будет создан на самом деле

Когда шутка зашла слишком далеко: тостер Razer Toaster будет создан на самом деле

Компания Razer анонсировала выпуск тостера. Да, обычного кухонного тостера, который жарит хлеб. И это вовсе не запоздавшая на месяц первоапрельская шутка. Хотя всё началось как раз с первоапрельской шутки ещё в 2016 году.

Три года назад Razer объявила о работе над проектом Project BreadWinner, который якобы предполагал создание устройства, которое будет жарить тосты с логотипом бренда на них. На опубликованных тогда рендерах показан тостер, выполненный в фирменном дизайне Razer: матовый чёрный корпус и логотип компании с зелёной подсветкой на боковой панели, а также подсветка в основании. Выглядит, надо сказать, весьма неплохо, но это была всего лишь первоапрельская шутка.

Когда шутка зашла слишком далеко: тостер Razer Toaster будет создан на самом деле

Однако настоящие фанаты Razer не забыли этот розыгрыш и уже три года просят от компании на самом деле выпустить такой необычный кухонный прибор. И теперь компания решила удовлетворить просьбы фанатов и действительно выпустит тостер, который так и будет называться — Razer Toaster.

Сообщается, что новинку анонсирует Мин-Лян Тан (Min-Liang Tan), генеральный директор Razer, правда, пока что не уточняется точная дата анонса. Тем не менее, Razer будет держать общественность в курсе деталей проекта и заранее объявит даты анонса и выпуска.

Когда шутка зашла слишком далеко: тостер Razer Toaster будет создан на самом деле

Хотя в целом тосты можно жарить и с помощью обычных компьютерных комплектующих. Например, ресурс Cowcotland, который и является источником данной новости, предлагает использовать связку SLI из трёх GeForce GTX 480. Подрумянить хлеб можно на выступающих тепловых трубках видеокарт.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
ASUS выпустила сверхтонкий игровой ноутбук Zephyrus G на процессоре AMD Ryzen 7ASUS выпустила сверхтонкий игровой ноутбук Zephyrus G на процессоре AMD Ryzen 7
Украинский стартап NIXOID Lab создал ламповые наручные часы и собрал $45 000 на японском краудфандингеУкраинский стартап NIXOID Lab создал ламповые наручные часы и собрал $45 000 на японском краудфандинге
Razer выпустила обновлённые игровые ноутбуки Razer BladeRazer выпустила обновлённые игровые ноутбуки Razer Blade
Дефицит 14-нм процессоров Intel будет ослабевать постепенноДефицит 14-нм процессоров Intel будет ослабевать постепенно
Теперь 4 Тбайт: готовится новый накопитель WD Blue 3D NAND SATA SSDТеперь 4 Тбайт: готовится новый накопитель WD Blue 3D NAND SATA SSD
Блок рекламы


Похожие новости
Дефицит 14-нм процессоров Intel будет ослабевать постепенноДефицит 14-нм процессоров Intel будет ослабевать постепенно
Запаситесь терпением: 10-нм процессоров Intel для десктопов не будет до 2022 годаЗапаситесь терпением: 10-нм процессоров Intel для десктопов не будет до 2022 года
Razer выпустила обновлённые игровые ноутбуки Razer BladeRazer выпустила обновлённые игровые ноутбуки Razer Blade
Игровой ноутбук Razer Blade 15 получил экран с частотой обновления 240 ГцИгровой ноутбук Razer Blade 15 получил экран с частотой обновления 240 Гц
ASUS готовит множество моделей видеокарты GeForce GTX 1650 TiASUS готовит множество моделей видеокарты GeForce GTX 1650 Ti
Стоимость видеокарт GeForce GTX 1650 будет стартовать с отметки в $149Стоимость видеокарт GeForce GTX 1650 будет стартовать с отметки в $149
MSI: мобильный процессор Core i7-9750H будет значительно быстрее своего предшественникаMSI: мобильный процессор Core i7-9750H будет значительно быстрее своего предшественника
EK Water Blocks использовала золото при создании водоблока для Titan RTXEK Water Blocks использовала золото при создании водоблока для Titan RTX
Intel сворачивает проект по созданию мини-компьютеров Compute CardIntel сворачивает проект по созданию мини-компьютеров Compute Card
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti всё же не будет лишена тензорных ядерNVIDIA GeForce GTX 1660 Ti всё же не будет лишена тензорных ядер
Последние новости
Подгружаем последние новости