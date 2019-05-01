Когда шутка зашла слишком далеко: тостер Razer Toaster будет создан на самом деле
Компания Razer анонсировала выпуск тостера. Да, обычного кухонного тостера, который жарит хлеб. И это вовсе не запоздавшая на месяц первоапрельская шутка. Хотя всё началось как раз с первоапрельской шутки ещё в 2016 году.
Три года назад Razer объявила о работе над проектом Project BreadWinner, который якобы предполагал создание устройства, которое будет жарить тосты с логотипом бренда на них. На опубликованных тогда рендерах показан тостер, выполненный в фирменном дизайне Razer: матовый чёрный корпус и логотип компании с зелёной подсветкой на боковой панели, а также подсветка в основании. Выглядит, надо сказать, весьма неплохо, но это была всего лишь первоапрельская шутка.
Однако настоящие фанаты Razer не забыли этот розыгрыш и уже три года просят от компании на самом деле выпустить такой необычный кухонный прибор. И теперь компания решила удовлетворить просьбы фанатов и действительно выпустит тостер, который так и будет называться — Razer Toaster.
Сообщается, что новинку анонсирует Мин-Лян Тан (Min-Liang Tan), генеральный директор Razer, правда, пока что не уточняется точная дата анонса. Тем не менее, Razer будет держать общественность в курсе деталей проекта и заранее объявит даты анонса и выпуска.
Хотя в целом тосты можно жарить и с помощью обычных компьютерных комплектующих. Например, ресурс Cowcotland, который и является источником данной новости, предлагает использовать связку SLI из трёх GeForce GTX 480. Подрумянить хлеб можно на выступающих тепловых трубках видеокарт.
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