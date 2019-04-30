Лицо со шрамом: корпус Aerocool Scar получил оригинальную подсветку

Компания Aerocool представила оригинальный корпус под названием Scar («Шрам»), позволяющий сформировать игровую настольную систему на материнской плате типоразмера ATX, Micro-ATX или mini-ITX.

Новинка получила необычную RGB-подсветку, которая словно рассекает верхнюю и фронтальную панели. Предусмотрены 15 режимов работы подсветки, переключать которые можно с помощью специальной кнопки.

Корпус имеет двухсекционную конструкцию. Боковая стенка изготовлена из закалённого стекла, через которое можно любоваться установленными компонентами. Кстати, графический ускоритель длиной до 382 мм может монтироваться вертикально.

Внутри есть место для одного накопителя формата 3,5 дюйма, ещё для одного устройства типоразмера 3,5/2,5 дюйма и для трёх накопителей формата 2,5 дюйма. Слоты расширения выполнены по схеме «7+2».

Ограничение по высоте процессорного кулера составляет 178 мм. Допускается применение воздушной или жидкостной системы охлаждения. Во втором случае могут использоваться радиаторы формата до 360 мм.

Новинка весит 6,3 кг, имея размеры 210 ? 519 ? 445 мм. В верхней части можно обнаружить по два порта USB 3.0 и USB 2.0, гнёзда для наушников и микрофона.

Цена модели Scar пока, к сожалению, не называется.



