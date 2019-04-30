Лицо со шрамом: корпус Aerocool Scar получил оригинальную подсветку

Лицо со шрамом: корпус Aerocool Scar получил оригинальную подсветку

Компания Aerocool представила оригинальный корпус под названием Scar («Шрам»), позволяющий сформировать игровую настольную систему на материнской плате типоразмера ATX, Micro-ATX или mini-ITX.

Новинка получила необычную RGB-подсветку, которая словно рассекает верхнюю и фронтальную панели. Предусмотрены 15 режимов работы подсветки, переключать которые можно с помощью специальной кнопки.

Лицо со шрамом: корпус Aerocool Scar получил оригинальную подсветку

Корпус имеет двухсекционную конструкцию. Боковая стенка изготовлена из закалённого стекла, через которое можно любоваться установленными компонентами. Кстати, графический ускоритель длиной до 382 мм может монтироваться вертикально.

Внутри есть место для одного накопителя формата 3,5 дюйма, ещё для одного устройства типоразмера 3,5/2,5 дюйма и для трёх накопителей формата 2,5 дюйма. Слоты расширения выполнены по схеме «7+2».

Лицо со шрамом: корпус Aerocool Scar получил оригинальную подсветку

Ограничение по высоте процессорного кулера составляет 178 мм. Допускается применение воздушной или жидкостной системы охлаждения. Во втором случае могут использоваться радиаторы формата до 360 мм.

Лицо со шрамом: корпус Aerocool Scar получил оригинальную подсветку

Новинка весит 6,3 кг, имея размеры 210 ? 519 ? 445 мм. В верхней части можно обнаружить по два порта USB 3.0 и USB 2.0, гнёзда для наушников и микрофона.

Цена модели Scar пока, к сожалению, не называется.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
ASUS выпустила сверхтонкий игровой ноутбук Zephyrus G на процессоре AMD Ryzen 7ASUS выпустила сверхтонкий игровой ноутбук Zephyrus G на процессоре AMD Ryzen 7
Украинский стартап NIXOID Lab создал ламповые наручные часы и собрал $45 000 на японском краудфандингеУкраинский стартап NIXOID Lab создал ламповые наручные часы и собрал $45 000 на японском краудфандинге
Compulab Airtop3: бесшумный мини-ПК с чипом Core i9-9900K и графикой QuadroCompulab Airtop3: бесшумный мини-ПК с чипом Core i9-9900K и графикой Quadro
Дефицит 14-нм процессоров Intel будет ослабевать постепенноДефицит 14-нм процессоров Intel будет ослабевать постепенно
Теперь 4 Тбайт: готовится новый накопитель WD Blue 3D NAND SATA SSDТеперь 4 Тбайт: готовится новый накопитель WD Blue 3D NAND SATA SSD
Блок рекламы


Похожие новости
Kolink Citadel: корпус за 45 евро для компактного компьютераKolink Citadel: корпус за 45 евро для компактного компьютера
GeForce GTX 1650 получила кодировщик видео прошлого поколенияGeForce GTX 1650 получила кодировщик видео прошлого поколения
Игровой ноутбук Razer Blade 15 получил экран с частотой обновления 240 ГцИгровой ноутбук Razer Blade 15 получил экран с частотой обновления 240 Гц
NZXT H500 Vault Boy: эксклюзивный компьютерный корпус для поклонников FalloutNZXT H500 Vault Boy: эксклюзивный компьютерный корпус для поклонников Fallout
SilverStone PI01: компактный металлический корпус для Raspberry PiSilverStone PI01: компактный металлический корпус для Raspberry Pi
Navi получили идентификаторы — рынок видеокарт в ожидании новых продуктов AMDNavi получили идентификаторы — рынок видеокарт в ожидании новых продуктов AMD
In Win выпустила корпусный вентилятор Sirius Loop ASL120 с настраиваемой RGB-подсветкойIn Win выпустила корпусный вентилятор Sirius Loop ASL120 с настраиваемой RGB-подсветкой
Deepcool Matrexx 70: компьютерный корпус с поддержкой плат E-ATXDeepcool Matrexx 70: компьютерный корпус с поддержкой плат E-ATX
Thermaltake Commander C31/C34 Snow: ПК-корпуса в белоснежном исполненииThermaltake Commander C31/C34 Snow: ПК-корпуса в белоснежном исполнении
Zalman Z7 Neo: элегантный ПК-корпус со стеклянными панелямиZalman Z7 Neo: элегантный ПК-корпус со стеклянными панелями
Последние новости
Подгружаем последние новости