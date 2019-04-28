Теперь 4 Тбайт: готовится новый накопитель WD Blue 3D NAND SATA SSD
Семейство твердотельных накопителей WD Blue 3D NAND SATA SSD, по сообщениям сетевых источников, в скором времени пополнится флагманской моделью.
Речь идёт об устройствах в форм-факторе 2,5 дюйма с интерфейсом Serial ATA 3.0. Такие изделия имеют толщину в 7 мм, благодаря чему подходят для применения и в настольных, и в портативных компьютерах.
В составе накопителей задействованы 64-слойные микрочипы флеш-памяти 3D TLC NAND (три бита информации в ячейке) и контроллер Marvell 88SS1074. До сих пор в серии были представлены версии вместимостью 250 Гбайт и 500 Гбайт, а также 1 Тбайт и 2 Тбайт.
Новая модель WD Blue 3D NAND SATA SSD с кодовым обозначением WDS400T2B0A рассчитана на хранение 4 Тбайт информации. Скорость последовательного чтения данных достигает 560 Мбайт/с, скорость последовательной записи — 530 Мбайт/с. Показатель IOPS (операций ввода/вывода в секунду) составляет до 95 тыс. при произвольном чтении и до 82 тыс. при произвольной записи.
С помощью программного обеспечения WD SSD Dashboard можно следить за доступной ёмкостью, рабочей температурой, атрибутами S.M.A.R.T. и другими характеристиками устройства.
Приобрести 4-терабайтный накопитель WD Blue 3D NAND SATA SSD можно будет по ориентировочной цене 500 долларов США.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Hard
27.04.2019 10:30