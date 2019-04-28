Теперь 4 Тбайт: готовится новый накопитель WD Blue 3D NAND SATA SSD

Теперь 4 Тбайт: готовится новый накопитель WD Blue 3D NAND SATA SSD

Семейство твердотельных накопителей WD Blue 3D NAND SATA SSD, по сообщениям сетевых источников, в скором времени пополнится флагманской моделью.

Речь идёт об устройствах в форм-факторе 2,5 дюйма с интерфейсом Serial ATA 3.0. Такие изделия имеют толщину в 7 мм, благодаря чему подходят для применения и в настольных, и в портативных компьютерах.

В составе накопителей задействованы 64-слойные микрочипы флеш-памяти 3D TLC NAND (три бита информации в ячейке) и контроллер Marvell 88SS1074. До сих пор в серии были представлены версии вместимостью 250 Гбайт и 500 Гбайт, а также 1 Тбайт и 2 Тбайт.

Новая модель WD Blue 3D NAND SATA SSD с кодовым обозначением WDS400T2B0A рассчитана на хранение 4 Тбайт информации. Скорость последовательного чтения данных достигает 560 Мбайт/с, скорость последовательной записи — 530 Мбайт/с. Показатель IOPS (операций ввода/вывода в секунду) составляет до 95 тыс. при произвольном чтении и до 82 тыс. при произвольной записи.

Теперь 4 Тбайт: готовится новый накопитель WD Blue 3D NAND SATA SSD

С помощью программного обеспечения WD SSD Dashboard можно следить за доступной ёмкостью, рабочей температурой, атрибутами S.M.A.R.T. и другими характеристиками устройства.

Приобрести 4-терабайтный накопитель WD Blue 3D NAND SATA SSD можно будет по ориентировочной цене 500 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украинский стартап NIXOID Lab создал ламповые наручные часы и собрал $45 000 на японском краудфандингеУкраинский стартап NIXOID Lab создал ламповые наручные часы и собрал $45 000 на японском краудфандинге
ASUS выпустила сверхтонкий игровой ноутбук Zephyrus G на процессоре AMD Ryzen 7ASUS выпустила сверхтонкий игровой ноутбук Zephyrus G на процессоре AMD Ryzen 7
Compulab Airtop3: бесшумный мини-ПК с чипом Core i9-9900K и графикой QuadroCompulab Airtop3: бесшумный мини-ПК с чипом Core i9-9900K и графикой Quadro
XIDU 14.1" PhilBook Max – 14-дюймовый ультрабук-трансформер по привлекательной ценеXIDU 14.1" PhilBook Max – 14-дюймовый ультрабук-трансформер по привлекательной цене
Новые комплекты памяти HyperX Predator DDR4 работают на частоте до 4600 МГцНовые комплекты памяти HyperX Predator DDR4 работают на частоте до 4600 МГц
Блок рекламы


Похожие новости
Ёмкость накопителей OWC Aura Pro X2 для компьютеров Apple достигает 2 ТбайтЁмкость накопителей OWC Aura Pro X2 для компьютеров Apple достигает 2 Тбайт
Уникальный 14-ядерный процессор Core i9-9990XE теперь можно купить за 2999 евроУникальный 14-ядерный процессор Core i9-9990XE теперь можно купить за 2999 евро
Intel выпускает накопитель Optane H10, объединяющий 3D XPoint и флеш-памятьIntel выпускает накопитель Optane H10, объединяющий 3D XPoint и флеш-память
Прочный жёсткий диск G-Technology ArmorATD вмещает до 4 Тбайт данныхПрочный жёсткий диск G-Technology ArmorATD вмещает до 4 Тбайт данных
Lexar анонсировала самый быстрый в мире портативный SSD ёмкостью 1 ТбайтLexar анонсировала самый быстрый в мире портативный SSD ёмкостью 1 Тбайт
Во втором квартале ожидается замедление темпов снижения цен на NANDВо втором квартале ожидается замедление темпов снижения цен на NAND
Немногим больше килограмма: Xiaomi выпустит новый лэптоп Mi Notebook AirНемногим больше килограмма: Xiaomi выпустит новый лэптоп Mi Notebook Air
Новый ридер Amazon Kindle с подсветкой стоит $90Новый ридер Amazon Kindle с подсветкой стоит $90
Acer хочет запустить новый бренд на фоне финансовых трудностейAcer хочет запустить новый бренд на фоне финансовых трудностей
Microsoft запатентовала новый механизм для Surface Pro 7Microsoft запатентовала новый механизм для Surface Pro 7
Последние новости
Подгружаем последние новости