Теперь 4 Тбайт: готовится новый накопитель WD Blue 3D NAND SATA SSD

Семейство твердотельных накопителей WD Blue 3D NAND SATA SSD, по сообщениям сетевых источников, в скором времени пополнится флагманской моделью.

Речь идёт об устройствах в форм-факторе 2,5 дюйма с интерфейсом Serial ATA 3.0. Такие изделия имеют толщину в 7 мм, благодаря чему подходят для применения и в настольных, и в портативных компьютерах.

В составе накопителей задействованы 64-слойные микрочипы флеш-памяти 3D TLC NAND (три бита информации в ячейке) и контроллер Marvell 88SS1074. До сих пор в серии были представлены версии вместимостью 250 Гбайт и 500 Гбайт, а также 1 Тбайт и 2 Тбайт.

Новая модель WD Blue 3D NAND SATA SSD с кодовым обозначением WDS400T2B0A рассчитана на хранение 4 Тбайт информации. Скорость последовательного чтения данных достигает 560 Мбайт/с, скорость последовательной записи — 530 Мбайт/с. Показатель IOPS (операций ввода/вывода в секунду) составляет до 95 тыс. при произвольном чтении и до 82 тыс. при произвольной записи.

С помощью программного обеспечения WD SSD Dashboard можно следить за доступной ёмкостью, рабочей температурой, атрибутами S.M.A.R.T. и другими характеристиками устройства.

Приобрести 4-терабайтный накопитель WD Blue 3D NAND SATA SSD можно будет по ориентировочной цене 500 долларов США .



