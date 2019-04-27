Дефицит 14-нм процессоров Intel будет ослабевать постепенно

Дефицит 14-нм процессоров Intel будет ослабевать постепенно

Исполнительный директор Intel Роберт Суон (Robert Swan) на минувшей квартальной отчётной конференции чаще упоминал о дефиците производственных мощностей в контексте увеличения затрат и смещения структуры ассортимента процессоров в сторону более дорогих моделей с б?льшим количеством ядер. Подобные метаморфозы позволили Intel в первом квартале увеличить среднюю цену реализации процессора на 13 % в мобильном сегменте и на 7 % в настольном, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. При этом объёмы реализации процессоров сократились на 7 % и 8 %, соответственно. Совокупная выручка подразделения, занимающегося выпуском клиентских продуктов, выросла на 4 %.

Впрочем, выручка от реализации настольных компонентов в первом квартале всё равно снизилась на 1 %, хотя в мобильном сегменте наблюдался рост выручки на 5 %. От реализации модемов Intel удалось в первом квартале выручить на 26 % больше средств, чем годом ранее. Однако, в абсолютном значении выручка от продажи модемов не превысила $800 млн, так что её рост вряд ли можно считать решающим фактором на фоне общей выручки подразделения в $8,6 млрд.

Дефицит мощностей ограничил рост объёмов реализации процессоров

Нельзя утверждать, тем не менее, что Intel довольна влиянием ситуации с дефицитом на показатели выручки. Да, она стала продавать больше дорогих процессоров, но финансовый директор Джордж Дэвис (George Davis) в своих комментариях признался, что объёмы продаж процессоров сдерживались ограниченностью производственных мощностей компании.

Во втором квартале, как прогнозирует финансовый директор, сегмент ПК будет генерировать на 8-9 % меньше выручки из-за увеличения доли процессоров с меньшим количеством ядер и более компактными кристаллами. Средняя цена реализации процессоров уменьшится, и это негативно отразится на выручке.

Дефицит 14-нм процессоров Intel будет ослабевать постепенно

В первом квартале выручку Intel поддерживал высокий спрос на игровые системы и коммерческие компьютеры. До конца года необходимость тратиться на освоение 10-нм техпроцесса будет оказывать негативное влияние на норму операционной прибыли Intel, которая не превысит 32 %. Частично данное влияние будет скомпенсировано сокращением расходов компании на $1 млрд, в том числе и за счёт отказа от разработки 5G-модемов для смартфонов.

Дефицит процессоров будет ощущаться и в третьем квартале

Роберт Суон пояснил, что компания предприняла меры по увеличению объёмов выпуска 14-нм процессоров во втором полугодии, но этого всё равно будет мало для полной победы над дефицитом. Клиентам компании придётся смириться с тем, что и в третьем квартале приоритет в поставках будет отдаваться более дорогим моделям процессоров. Кстати, такая политика уже привела к заметному укреплению позиций AMD в сегменте ноутбуков под управлением операционной системы Google Chrome OS, если верить независимым аналитикам.

Дефицит 14-нм процессоров Intel будет ослабевать постепенно

Суон заодно пояснил, на какие нужды будут направляться средства, высвобождаемые в рамках оптимизации расходов. Помимо освоения 10-нм и 7-нм техпроцессов, приоритет будет отдан ускорению выхода новых продуктов в клиентском и серверном сегментах, а также развитию систем искусственного интеллекта, автономных транспортных средств и инфраструктуры сетей 5G. Подразделение Mobileye, например, в первом квартале увеличило выручку на 38 %, доведя её до рекордных значений. На автомобильном направлении у Intel появились не только новые продукты, но и новые клиенты.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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