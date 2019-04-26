Microsoft увидела признаки завершения дефицита процессоров Intel

Дефицит процессоров, который очень больно ударил по всему компьютерному рынку во второй половине прошлого года, ослабевает, — такое мнение было озвучено компанией Microsoft по итогам наблюдений за продажами операционных систем семейства Windows и устройств семейства Surface.

Во время вчерашнего отчёта за третий квартал 2019 финансового года финансовый директор Microsoft Эми Худ (Amy Hood) сказала, что рынок ПК в прошедшие три месяца стал демонстрировать явные признаки оздоровления, несмотря на все высказывавшиеся ранее мрачные прогнозы. «В целом рынок ПК проявил себя лучше, чем мы ожидали, что было обусловлено выправлением ситуации с поставками чипов в коммерческом и премиальном консьюмерском сегменте по сравнению со вторым [финансовым] кварталом с одной стороны и ростом поставок выше ожидаемого уровня в завершившемся третьем [финансовом] квартале – с другой», — говорилось в её выступлении. Кроме того, Эми Худ высказала уверенность, что в течение следующего квартала ситуация с доступностью процессоров продолжит стабилизироваться как минимум в ключевых для компании сегментах.

Напомним, ещё в январе высказывания Эми Худ носили совершенно иной характер и выглядели скорее как жалобы на дефицит процессоров, который подорвал весь рынок ПК. Тогда она выступала в том ключе, что недопоставки процессоров серьёзно навредили всей индустрии, начиная с крупных OEM и заканчивая небольшими производителями.

Стоит заметить, что в свежих заявлениях финансового директора Microsoft название Intel конкретно не упоминалось, но нет никаких сомнений, что речь шла о недопоставках чипов именно этого производителя. Технологические проблемы и ошибки в планировании привели к тому, что, начиная со второй половины прошлого года, Intel не может удовлетворить спрос на собственные процессоры, что привело к затяжному дефициту и росту цен.

В то же время Microsoft получает основную долю прибыли с продаж программных продуктов, способных одинаково хорошо работать как на процессорах Intel , так и AMD. Поэтому наблюдаемые компанией признаки оздоровления рынка могут быть связаны не только с действиями Intel по устранению дефицита, но и с тем, что основные игроки смогли адаптироваться к сложившейся ситуации и стали проявлять больше интереса к системам, построенным на процессорах AMD, что косвенно подтверждается ростом рыночной доли этой компании.

Как бы то ни было, худшее, кажется, уже позади. Хотя дефицит процессоров Intel и стал неприятным событием для многих игроков рынка ПК, он опосредованно послужил созданию на нём более конкурентной среды. Хотя проблемы одного производителя процессоров и вызвали проседание всего рынка, в более долгосрочной перспективе, кажется, никаких негативных последствий можно уже не ждать. По крайней мере, такие мысли постаралась донести компания Microsoft до инвесторов.



