Microsoft увидела признаки завершения дефицита процессоров Intel

Microsoft увидела признаки завершения дефицита процессоров Intel

Дефицит процессоров, который очень больно ударил по всему компьютерному рынку во второй половине прошлого года, ослабевает, — такое мнение было озвучено компанией Microsoft по итогам наблюдений за продажами операционных систем семейства Windows и устройств семейства Surface.

Во время вчерашнего отчёта за третий квартал 2019 финансового года финансовый директор Microsoft Эми Худ (Amy Hood) сказала, что рынок ПК в прошедшие три месяца стал демонстрировать явные признаки оздоровления, несмотря на все высказывавшиеся ранее мрачные прогнозы. «В целом рынок ПК проявил себя лучше, чем мы ожидали, что было обусловлено выправлением ситуации с поставками чипов в коммерческом и премиальном консьюмерском сегменте по сравнению со вторым [финансовым] кварталом с одной стороны и ростом поставок выше ожидаемого уровня в завершившемся третьем [финансовом] квартале – с другой», — говорилось в её выступлении. Кроме того, Эми Худ высказала уверенность, что в течение следующего квартала ситуация с доступностью процессоров продолжит стабилизироваться как минимум в ключевых для компании сегментах.

Напомним, ещё в январе высказывания Эми Худ носили совершенно иной характер и выглядели скорее как жалобы на дефицит процессоров, который подорвал весь рынок ПК. Тогда она выступала в том ключе, что недопоставки процессоров серьёзно навредили всей индустрии, начиная с крупных OEM и заканчивая небольшими производителями.

Стоит заметить, что в свежих заявлениях финансового директора Microsoft название Intel конкретно не упоминалось, но нет никаких сомнений, что речь шла о недопоставках чипов именно этого производителя. Технологические проблемы и ошибки в планировании привели к тому, что, начиная со второй половины прошлого года, Intel не может удовлетворить спрос на собственные процессоры, что привело к затяжному дефициту и росту цен.

В то же время Microsoft получает основную долю прибыли с продаж программных продуктов, способных одинаково хорошо работать как на процессорах Intel, так и AMD. Поэтому наблюдаемые компанией признаки оздоровления рынка могут быть связаны не только с действиями Intel по устранению дефицита, но и с тем, что основные игроки смогли адаптироваться к сложившейся ситуации и стали проявлять больше интереса к системам, построенным на процессорах AMD, что косвенно подтверждается ростом рыночной доли этой компании.

Microsoft увидела признаки завершения дефицита процессоров Intel

Как бы то ни было, худшее, кажется, уже позади. Хотя дефицит процессоров Intel и стал неприятным событием для многих игроков рынка ПК, он опосредованно послужил созданию на нём более конкурентной среды. Хотя проблемы одного производителя процессоров и вызвали проседание всего рынка, в более долгосрочной перспективе, кажется, никаких негативных последствий можно уже не ждать. По крайней мере, такие мысли постаралась донести компания Microsoft до инвесторов.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
ASUS готовит множество моделей видеокарты GeForce GTX 1650 TiASUS готовит множество моделей видеокарты GeForce GTX 1650 Ti
Zotac ZBox CI621 nano: неттоп с процессором Intel Whiskey LakeZotac ZBox CI621 nano: неттоп с процессором Intel Whiskey Lake
ASUS выпустила сверхтонкий игровой ноутбук Zephyrus G на процессоре AMD Ryzen 7ASUS выпустила сверхтонкий игровой ноутбук Zephyrus G на процессоре AMD Ryzen 7
Compulab Airtop3: бесшумный мини-ПК с чипом Core i9-9900K и графикой QuadroCompulab Airtop3: бесшумный мини-ПК с чипом Core i9-9900K и графикой Quadro
Настольные гибридные процессоры AMD Ryzen 3000 (Picasso) близки к релизуНастольные гибридные процессоры AMD Ryzen 3000 (Picasso) близки к релизу
Блок рекламы


Похожие новости
Запаситесь терпением: 10-нм процессоров Intel для десктопов не будет до 2022 годаЗапаситесь терпением: 10-нм процессоров Intel для десктопов не будет до 2022 года
Intel представила процессоры Core 9-го поколения для ноутбуковIntel представила процессоры Core 9-го поколения для ноутбуков
Zotac ZBox CI621 nano: неттоп с процессором Intel Whiskey LakeZotac ZBox CI621 nano: неттоп с процессором Intel Whiskey Lake
Samsung может начать производство GPU для дискретных видеокарт IntelSamsung может начать производство GPU для дискретных видеокарт Intel
Microsoft Surface Hub 2S: 50-дюймовый сенсорный экран за $9000Microsoft Surface Hub 2S: 50-дюймовый сенсорный экран за $9000
Colorful CVN Z390M Gaming V20: плата для компактного ПК на платформе Intel Coffee Lake-SColorful CVN Z390M Gaming V20: плата для компактного ПК на платформе Intel Coffee Lake-S
Intel представила мобильные процессоры Intel Core vPro 8-го поколенияIntel представила мобильные процессоры Intel Core vPro 8-го поколения
Microsoft выпустит новые наушники Surface для конкуренции с AirPodsMicrosoft выпустит новые наушники Surface для конкуренции с AirPods
Intel выпускает накопитель Optane H10, объединяющий 3D XPoint и флеш-памятьIntel выпускает накопитель Optane H10, объединяющий 3D XPoint и флеш-память
ASUS Prime B365-Plus: плата с поддержкой чипов Intel Core девятого поколенияASUS Prime B365-Plus: плата с поддержкой чипов Intel Core девятого поколения
Последние новости
Подгружаем последние новости