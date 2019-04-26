Kolink Citadel: корпус за 45 евро для компактного компьютера

Тайваньская компания Kolink расширила ассортимент компьютерных корпусов, анонсировав модель с красивым названием Citadel.

Новинка предназначена для формирования относительно компактных настольных систем: габариты составляют 202 ? 410 ? 395 мм. Возможно применение материнских плат типоразмера Micro-ATX и Mini-ITX.

Боковая стенка выполнена из закалённого стекла, через которое хорошо просматривается «начинка» ПК. Есть место для четырёх карт расширения; длина дискретных графических ускорителей может достигать 350 мм.

Допускается установка двух накопителей в формате 3,5/2,5 дюйма и ещё двух устройств хранения данных в формате 2,5 дюйма. На верхнюю панель выведены гнёзда для наушников и микрофона, порт USB 3.0 и два разъёма USB 2.0.

В общей сложности внутри можно разместить шесть 120-миллиметровых вентиляторов: три спереди, два сверху и один сзади. При использовании жидкостного охлаждения возможен монтаж радиаторов формата 120 мм и 240 мм. Ограничение по высоте процессорного кулера — 162 мм.

Приобрести корпус Kolink Citadel можно будет по ориентировочной цене 45 евро.



