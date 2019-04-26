GIGABYTE Aero 15 Classic: игровой 15,6″ ноутбук весом в 2 кг

Компания GIGABYTE представила новый портативный компьютер Aero 15 Classic: производительный ноутбук адресован любителям игр и требовательным пользователям.

Аппаратной основой служит процессор Intel Core девятого поколения. Лэптоп будет доступен в модификациях Aero 15 Classic-YA и Aero 15 Classic-XA. В первом случае возможна установка чипа Core i9-9980HK (2,4–5,0 ГГц) или Core i7-9750H (2,6–4,5 ГГц), во втором — только Core i7-9750H. Графическая подсистема использует соответственно ускоритель NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q и GeForce RTX 2070 Max-Q.

Дисплей с узкими боковыми рамками имеет диагональ 15,6 дюйма. Допускается установка панели Sharp IGZO формата Full HD (1920 ? 1080 точек) с частотой обновления 240 Гц или экрана IPS стандарта 4К (3840 ? 2160 пикселей) со 100-процентным охватом цветового пространства Adobe RGB.

Обе версии новинки могут нести на борту до 64 Гбайт оперативной памяти DDR4-2666, а также два твердотельных накопителя M.2 SSD.

Оснащение включает адаптер Killer Doubleshot Pro LAN, контроллеры беспроводной связи Killer Wireless-AC 1550 и Bluetooth 5.0 + LE, клавиатуру с индивидуальной подсветкой кнопок, стереодинамики. Есть порты USB 3.0 Gen1 Type-A (?2), USB 3.1 Gen2 Type-A, Thunderbolt 3 (USB Type-C) и HDMI 2.0.

Ноутбук весит примерно 2 килограмма; его габариты — 356,4 ? 250 ? 18,9 мм. Применена операционная система Windows 10.



