GeForce GTX 1650 получила кодировщик видео прошлого поколения

GeForce GTX 1650 получила кодировщик видео прошлого поколения

После вчерашнего релиза видеокарты GeForce GTX 1650 выяснилось, что её графический процессор Turing TU117 отличается от своих старших «собратьев» поколения Turing не только меньшим количеством ядер CUDA, но и другим аппаратным кодировщиком видео NVENC.

Как отмечает сама компания NVIDIA, графический процессор видеокарты GeForce GTX 1650 обладает всеми преимуществами архитектуры Turing. Это означает, что пользователь получит поддержку одновременного выполнения целочисленных операций и операций с плавающей запятой, унифицированную архитектуру кэша и поддержку адаптивного затенения вместе с улучшенными шейдерами Turing. Всё это позволяет повысить производительность в играх.

GeForce GTX 1650 получила кодировщик видео прошлого поколения

Однако кроме того, графическая архитектура Turing предполагает наличие обновлённого аппаратного кодировщика видео NVENC, который предлагает на 15 % более высокую эффективность кодирования, а также позволяет избежать появления артефактов при записи или потоковой передаче. Но несмотря на то, что TU117 построен на архитектуре Turing, в нём использована старая версия кодировщика.

Как оказалось, новинка получила такой же кодировщик, как графические процессоры Volta, и соответственно он не обладает преимуществами кодировщика поколения Turing. Это заметил один из неравнодушных пользователей и обратился за разъяснениями к NVIDIA. Компания подтвердила, что блок NVENC в новом GPU действительно больше похож на версию для графических процессоров Pascal (GTX 10-й серии), нежели на кодировщик остальных GPU поколения Turing. А это означает, что пользователи GeForce GTX 1650 получат меньшие возможности для кодирования видео, чем пользователи остальных видеокарт GeForce GTX 16-й и RTX 20-й серий.

GeForce GTX 1650 получила кодировщик видео прошлого поколения

На самом деле использование старой версии кодировщика является ещё одной странностью, связанной с видеокартой GeForce GTX 1650. Использование старого NVENC вряд ли могло оказать хоть сколько-нибудь значимое влияние на себестоимость GPU и позволить NVIDIA удешевить видеокарту. Другой странностью, напомним, является то, что NVIDIA не снабдила обозревателей драйверами для тестирования GeForce GTX 1650.

В то же время, по словам NVIDIA кодировщик поколения Volta обладает достаточным набором возможностей. Он позволяет разгрузить центральный процессор, и одновременно играть и транслировать игровой процесс в разрешении до 4K. И это несмотря на то, что GeForce GTX 1650 явно не способна справиться с играми в 4K.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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