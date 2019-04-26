GeForce и Ryzen: дебют новых ноутбуков ASUS TUF Gaming

Компания ASUS представила под брендом TUF Gaming игровые портативные компьютеры FX505 и FX705, в которых процессор AMD соседствует с видеокартой NVIDIA.

Дебютировали ноутбуки TUF Gaming FX505DD/DT/DU и TUF Gaming FX705DD/DT/DU с экраном размером соответственно 15,6 и 17,3 дюйма по диагонали. В первом случае частота обновления составляет 120 Гц или 60 Гц, во втором — 60 Гц. Разрешение у всех моделей одинаково — 1920 ? 1080 точек (Full HD).

В зависимости от версии применяется процессор Ryzen 7 3750H (четыре ядра; восемь потоков; 2,3–4,0 ГГц) или Ryzen 5 3550H (четыре ядра; восемь потоков; 2,1–3,7 ГГц). Для всех лэптопов доступен выбор из видеокарт GeForce GTX 1050 (3 Гбайт), GeForce GTX 1650 (4 Гбайт) и GeForce GTX 1660 Ti (6 Гбайт).

Новинки могут нести на борту до 32 Гбайт оперативной памяти DDR4-2666, жёсткий диск вместимостью 1 Тбайт и твердотельный накопитель PCIe SSD ёмкостью до 512 Гбайт.

Оснащение также включает контроллеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, клавиатуру с подсветкой, Ethernet-адаптер, порты USB 3.0, USB 2.0, HDMI 2.0 и пр.

Ноутбуки выполнены в соответствии со стандартом MIL-STD-810G, что означает повышенную устойчивость к внешним воздействиям. Упомянута эффективная система охлаждения с самоочисткой от пыли.

На компьютеры предустановлена операционная система Windows 10 или Windows 10 Pro.



