Razer выпустила обновлённые игровые ноутбуки Razer Blade

Компания Razer обновила свою серию ноутбуков Razer Blade 15, Это второе обновление за последние шесть месяцев. Как и прежде, есть три новые модели: Razer Blade 15 Basic, Blade 15 Advanced и Blade Pro 17. Все они тонкие и легкие, а также оснащены процессорами Intel Core i7-9750H 9-го поколения с графическими процессорами с трассировкой лучей NVIDIA RTX.

Razer Blade 15 Advanced

Razer Blade 15 Advanced поставляется в базовой и топовой версиях. Базовая модель оснащается с 15,6-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением Full HD и частотой обновления 240 Гц, графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q, 16 ГБ двухканальной оперативной памяти DDR4-2667 (с возможностью расширения до 64 ГБ), и батареей на 80 Втч. Толщина корпуса составляет 17,8 мм, вес – 2,1 кг. Стоимость базовой конфигурации лэптопа составляет $2399.

Топовая версия Razer Blade 15 Advanced включает в себя 15,6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 4K и частотой обновления 60 Гц, с откликом в одну миллисекунду и 100-процентной калибровкой DCI-P3 и сертификацией DisplayHDR 400 True Black, что гарантирует яркость на уровне 400 нит. Также в топовую модификацию входит 6-ядерный процессор Intel Core i7-9750H 9-го поколения, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080, 16 ГБ оперативной памяти (с возможностью расширения до 64 ГБ), ИК-камера и аккумулятор на 80 Втч. Стоимость топовой конфигурации Blade 15 Advanced составляет $3299.

Razer Blade 15 Basic

Для тех, кто хочет сэкономить, Razer выпускает базовую модель Blade 15 с матовым дисплеем Full HD с частотой обновления 144 Гц. Новинка также получила новый процессор Intel Core i7-9750H 9-го поколения.

Помимо этого лэптоп включает в себя видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2060, твердотельный накопитель PCIe 512 ГБ, аккумулятор на 65 Втч и три порта USB 3.1 Gen 1 вместо Gen 2. Толщина корпуса достигает 19,9 мм, вес – 2,1 кг. Стоимость Razer Blade 15 Basic составляет $1999.

Razer Blade 17 Pro

Razer Blade 17 Pro обладает 17,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1080p (яркость 300 нит) и частотой обновления 144 Гц. Помимо этого, Razer Blade 17 Pro поставляется с 6-ядерным процессором Intel Core i7-9750H 9-го поколения, графическими картами NVIDIA GeForce RTX 2060, 2070 Max-Q и 2080 Max-Q, 16 ГБ оперативной памяти DDR4-2667 МГц, твердотельными накопителями NVMe на 512 ГБ.