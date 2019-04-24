Compulab Airtop3: бесшумный мини-ПК с чипом Core i9-9900K и графикой Quadro

Команда Compulab создала компьютер небольшого форм-фактора Airtop3, в котором сочетаются такие характеристики, как высокая производительность и полное отсутствие шума при работе.

Устройство заключено в корпус с габаритами 300 ? 250 ? 100 мм. Максимальная конфигурация предусматривает использование процессора Intel Core i9-9900K поколения Coffee Lake, который содержит восемь вычислительных ядер с поддержкой многопоточности. Тактовая частота варьируется от 3,6 ГГц до 5,0 ГГц.

Графическая подсистема может содержать профессиональный ускоритель Quadro RTX 4000 с 8 Гбайт памяти. Максимально допустимый объём оперативной памяти DDR4-2666 — 128 Гбайт.

Компьютер может быть оборудован двумя быстрыми твердотельными модулями NVMe SSD М.2 и четырьмя накопителями типоразмера 2,5 дюйма. При этом суммарная вместимость подсистемы хранения данных достигает 10 Тбайт.

Среди прочего стоит выделить возможность установки комбинированного адаптера беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, а также сетевого контроллера 10 Gbit Etherent.

Несмотря на высокую производительность, новинка довольствуется пассивным охлаждением, благодаря чему не производит шума при работе. Доступно большое количество различных интерфейсов.

Цена Compulab Airtop3 начинается примерно с $1000 в конфигурации с чипом Celeron G4900, без модулей ОЗУ и накопителей.



