Compulab Airtop3: бесшумный мини-ПК с чипом Core i9-9900K и графикой Quadro

Compulab Airtop3: бесшумный мини-ПК с чипом Core i9-9900K и графикой Quadro

Команда Compulab создала компьютер небольшого форм-фактора Airtop3, в котором сочетаются такие характеристики, как высокая производительность и полное отсутствие шума при работе.

Устройство заключено в корпус с габаритами 300 ? 250 ? 100 мм. Максимальная конфигурация предусматривает использование процессора Intel Core i9-9900K поколения Coffee Lake, который содержит восемь вычислительных ядер с поддержкой многопоточности. Тактовая частота варьируется от 3,6 ГГц до 5,0 ГГц.

Графическая подсистема может содержать профессиональный ускоритель Quadro RTX 4000 с 8 Гбайт памяти. Максимально допустимый объём оперативной памяти DDR4-2666 — 128 Гбайт.

Компьютер может быть оборудован двумя быстрыми твердотельными модулями NVMe SSD М.2 и четырьмя накопителями типоразмера 2,5 дюйма. При этом суммарная вместимость подсистемы хранения данных достигает 10 Тбайт.

Среди прочего стоит выделить возможность установки комбинированного адаптера беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, а также сетевого контроллера 10 Gbit Etherent.

Compulab Airtop3: бесшумный мини-ПК с чипом Core i9-9900K и графикой Quadro

Несмотря на высокую производительность, новинка довольствуется пассивным охлаждением, благодаря чему не производит шума при работе. Доступно большое количество различных интерфейсов.

Цена Compulab Airtop3 начинается примерно с $1000 в конфигурации с чипом Celeron G4900, без модулей ОЗУ и накопителей.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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