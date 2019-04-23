Зеркальной камере Nikon D6 приписывают наличие встроенной стабилизации

В распоряжении сетевых источников оказалась предварительная информация о характеристиках зеркального фотоаппарата D6, который готовит к выпуску компания Nikon.

Если верить имеющимся данным, камера будет оборудована датчиком с 24 млн пикселей. Говорится о возможности записи видеоматериалов в формате 4К (3840 ? 2160 точек) со скоростью до 60 кадров в секунду.

Особенностью новинки якобы станет встроенная система стабилизации изображения. Впрочем, нужно подчеркнуть, что эти сведения носят неофициальный характер.

Известно также, что диапазон выдержек составит от 1/8000 до 120 секунд. Прочие характеристики пока, к сожалению, не раскрываются.

Модель Nikon D6 придёт на смену фотокамере Nikon D5, которая дебютировала ещё в 2016 году. Это устройство наделено матрицей формата FX с 20,8 млн пикселей, процессором Expeed 5, 3,2-дюймовым сенсорным дисплеем и пр. Диапазон выдержек — от 1/8000 до 30 секунд. С подробным обзором камеры можно ознакомиться в нашем материале.

Ожидается, что анонс нового зеркального фотоаппарата Nikon D6 состоится в четвёртом квартале текущего года. Компания Nikon эту информацию никак не комментирует.



