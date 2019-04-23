Всё своё: представлен первый SSD-контроллер на китайской архитектуре Godson

Для Китая массовое производство контроллеров для выпуска SSD так же важно, как организация домашнего производства памяти NAND-флеш и DRAM. В стране уже стартовало ограниченное производство 32-слойной 3D NAND и чипов DDR4. А как обстоят дела с контроллерами?

По сообщению сайта EXPreview, в Китае контроллеры для SSD разрабатывают около десяти компаний. Все они используют ту или иную комбинацию ядер или архитектуры ARM (наборы инструкций). Но одной компании удалось удивить: на днях национальный разработчик из Китая представил контроллеры на первой китайской микропроцессорной архитектуре Godson.

Архитектура или ядра Godson стали основой получивших широкую заочную известность процессоров Loongson. Архитектура Godson опирается на инструкции MIPS и, в принципе, ничем не хуже для контроллеров SSD, чем архитектура ARM. Контроллер на IP Godson создала китайская компания Guokewei. Это решений GK2302 с интерфейсом SATA 6 Гбит/с и скоростью работы до 500 Мбайт/с.

Как сообщают в компании, контроллер GK2302 на IP Godson на 15 % производительнее предыдущей разработки на ядрах ARM (GK2301) и потребляет на 6,5 % меньше энергии. Другой информации о GK2302 пока нет. Для справки, GK2301 поддерживает четыре канала памяти с коррекцией ошибок LDPC и позволяет создавать SSD ёмкостью до 4 Тбайт (до 32 микросхем NAND MLC/TLC/QLC). Поддерживаемые интерфейсы ? ONFI 3.0/Toggle 2.0, а также шифрование SM2/3/4 (национальный стандарт) и SHA-256/AES-256. Чего-то подобного можно ожидать от нового контроллера.

Несколько слов о компании Guokewei. Она организована в 2008 году, хотя вышла на биржу ценных бумаг только в 2017-м. Компания специализируется на разработке чипов для ТВ-приставок, систем хранения данных, контроллеров для датчиков и вещей с подключением к Интернету. В 2018 году оборот Guokewei составил около $57,68 млн. В то же время компания получает субсидии от правительственных фондов Китая, что позволяет ей двигаться вперёд без оглядки на прибыльность.



