Thermaltake Toughpower PF1 ARGB Platinum: блоки питания с подсветкой мощностью до 1200 Вт

Thermaltake Toughpower PF1 ARGB Platinum: блоки питания с подсветкой мощностью до 1200 Вт

Компания Thermaltake представила блоки питания Toughpower PF1 ARGB Platinum (TT Premium Edition), получившие сертификацию 80 PLUS Platinum.

В семейство вошли три модели — мощностью 850 Вт, 1050 Вт и 1200 Вт. В новинках применяются высококачественные японские конденсаторы.

Блоки наделены вентилятором Riing Duo 14 RGB Fan с подсветкой, воспроизводящей 16,8 млн цветовых оттенков. Управлять её работой можно через материнские платы с поддержкой технологий ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync и ASRock Polychrome.

Thermaltake Toughpower PF1 ARGB Platinum: блоки питания с подсветкой мощностью до 1200 Вт

Благодаря системе Smart Zero Fan кулер полностью останавливается при небольшой нагрузке: это позволяет блокам питания работать полностью бесшумно.

Реализованы различные средства безопасности: UVP (защита от понижения напряжения), OVP (защита от превышения напряжения), OPP (защита от превышения мощности), OCP (защита от превышения нагрузки), OTP (защита от превышения температуры) и SCP (защита от короткого замыкания).

Thermaltake Toughpower PF1 ARGB Platinum: блоки питания с подсветкой мощностью до 1200 Вт

Новинки получили полностью модульную систему кабелей — пользователи смогут задействовать только нужные разъёмы, избавившись от нагромождения проводов в компьютерном корпусе. Габариты блоков питания составляют 150 ? 86 ? 180 мм.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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