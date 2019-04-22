Новые комплекты памяти HyperX Predator DDR4 работают на частоте до 4600 МГц

Новые комплекты памяти HyperX Predator DDR4 работают на частоте до 4600 МГц

Бренд HyperX, принадлежащий компании Kingston Technology, анонсировал новые наборы оперативной памяти Predator стандарта DDR4, рассчитанные на игровые настольные компьютеры.

Представлены комплекты с частотой 4266 МГц и 4600 МГц. Напряжение питания составляет 1,4–1,5 В. Заявленный диапазон рабочих температур простирается от 0 до плюс 85 градусов Цельсия.

Наборы включают два модуля ёмкостью 8 Гбайт каждый. Таким образом, суммарный объём составляет 16 Гбайт.

«Благодаря частоте до 4600 МГц и таймингу на уровне CL12–CL19 ваша система на базе процессоров AMD или Intel обеспечивает мощную поддержку игр, редактирования видео и вещания. Predator DDR4 — это выбор для разгонщиков, компоновщиков ПК и геймеров», — заявляет разработчик.

Новые комплекты памяти HyperX Predator DDR4 работают на частоте до 4600 МГц

Модули наделены алюминиевым радиатором чёрного цвета с агрессивным дизайном. Память проходит тщательное тестирование и обеспечивается пожизненной гарантией.

Приём заказов на новые комплекты HyperX Predator DDR4 уже начался. Правда, о цене ничего не сообщается.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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