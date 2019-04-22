XIDU 14.1" PhilBook Max – 14-дюймовый ультрабук-трансформер по привлекательной цене

Компания XIDU выпустила свой новый 14-дюймовый ультрабук-трансформер с неплохой аппаратной составляющей и весьма привлекательной ценой – 14.1" PhilBook Max.

Дисплей

XIDU 14.1" PhilBook Max, как несложно догадаться, получил 14.1-дюймовый сенсорный дисплей с Full HD-разрешением (1920?1080 пикселей), поддержкой мультитач и боковыми рамками всего в 4,9 мм, способный раскрываться на все 360°, делая из ноутбука настоящего многофункционального и удобного трансформера.

Аппаратная платформа

Аппаратной платформой XIDU 14 .1" PhilBook Max выступил 2-ядерный процессор Intel Celeron J3355 архитектуры Apollo Lake с базовой частотой 2,0 ГГц и 2,5 ГГц под нагрузкой, 14-нм техпроцессом, 2 МБ кэша, 2-мя потоками и расчетной мощностью TDP 10 Вт.

Процессор включает в себя видеоядро Intel HD Graphics 500 с базовой частотой 250 МГц и 750 МГц под нагрузкой, а также 12 исполнительными блоками. Объем ОЗУ стандарта DDR3 SDRAM составляет 6 ГБ, а ПЗУ – 128 ГБ на скоростном SSD-диске. Поставляет ноутбук с предустановленной ОС Windows 10.

Корпус

XIDU 14 .1" PhilBook Max выполнен в металлическом корпусе из алюминиевого сплава с расцветкой Space Gray и золотистой рамкой. Толщина нижней части корпуса составляет всего 16,4 мм, а масса – 1,39 кг. На боковых панелях нижней части корпуса расположены 2 порта USB 3.0, видеовыход Mini HDMI, 3,5-мм аудиоразъем, слот для карт памяти SD до 64 ГБ и порт для питания на 12В/3A.

Литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 5 часов автономной работы. Также ноутбук имеет клавиатуру с LED-подсветкой. Традиционно имеются беспроводные интерфейсы Bluetooth 4.2 и 802.11 ac/a/b/g/n, а также веб-камера.

Режимы работы

Всего предполагается 4 режима, зависящих от положения дисплея – стандартный «ноутбучный», «палатка» для работы, «дисплей», а также «планшет». Столь большое количество режимов работы делает XIDU 14.1" PhilBook Max по истине многофункциональным устройством и позволяет использовать его в самых разнообразных целях, начиная от развлечений и заканчивая комфортной работой.