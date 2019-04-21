Zotac ZBox CI621 nano: неттоп с процессором Intel Whiskey Lake

В ассортименте Zotac появился новый компьютер небольшого форм-фактора — модель ZBox CI621 nano, построенная на аппаратной платформе Intel .

В составе неттопа задействован процессор Core i3-8145U поколения Whiskey Lake. Этот чип содержит два вычислительных ядра с возможностью обработки до четырёх потоков инструкций. Тактовая частота варьируется в диапазоне от 2,1 ГГц до 3,9 ГГц. Обработкой графики занят интегрированный ускоритель Intel UHD 620.

Компьютер заключён в корпус с габаритами 204 ? 129 ? 68 мм. Перфорация поверхности и массивный внутренний радиатор позволили ограничиться пассивной системой охлаждения. А поэтому неттоп не производит шума при работе.

Объём оперативной памяти DDR4-2400/2133 может достигать 32 Гбайт (2 ? 16 Гбайт). Допускается подключение одного 2,5-дюймового накопителя (жёсткого диска или твердотельного изделия) с интерфейсом SATA 3.0.

Набор интерфейсов включает два сетевых порта Gigabit Ethernet, два симметричных порта USB 3.1 Type-C (спереди), четыре порта USB 3.1 и один порт USB 3.0, разъёмы HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2, ридер карт SD/SDHC/SDXC и аудиогнёзда.

В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5. Гарантирована совместимость с операционной системой Windows 10.



