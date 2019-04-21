Цена MSI GeForce GTX 1650 Ventus XS OC и Aero ITX OC приближается к 200 евро в Испании

Считанные дни остаются до выхода видеокарт GeForce GTX 1650, но поток слухов и утечек о них пока что не иссяк. На этот раз ресурс Tom’s Hardware обнаружил в ассортименте испанского Amazon две модели видеокарты GeForce GTX 1650 от компании MSI, которые называются Ventus XS OC и Aero ITX OC.

Видеокарта MSI GeForce GTX 1650 Ventus XS OC отличается более крупной системой охлаждения, которая включает цельный алюминиевый радиатор, обдуваемый парой вентиляторов Torx 2.0 диаметром около 90 мм. Судя по опубликованным изображениям, тепловых трубок, равно как и других элементов из меди, тут нет. Заметим, что охладитель прикрывает пластиковых кожух, выполненный в сером и черном цветах, без RGB-подсветки.

Вторая новинка, MSI GeForce GTX 1650 Aero ITX OC, отличается более скромной системой охлаждения с одним вентилятором диаметром около 100 мм. Здесь использован более компактный монолитный алюминиевый радиатор, также без каких-либо медных элементов. За счёт того, что система охлаждения не выступает за пределы печатной платы, длина видеокарты составляет всего 178 мм.

Кстати, обе новинки построены на одинаковых печатных платах. Они лишены каких-либо разъёмов дополнительного питания, а значит энергопотребление этих GeForce GTX 1650 не превышает 75 Вт, подаваемых через слот PCI Express 3.0 x16. Для вывода изображения имеется по одному разъёму DVI-D, DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0b. Также у обеих новинок нет тыльных усиливающих пластин, что и не удивительно для бюджетных моделей.

К сожалению, тактовые частоты GPU новых видеокарт не уточняются. Однако аббревиатура «OC» в их названиях указывает на наличие некоторого заводского разгона. Напомним, что GeForce GTX 1650 будет построена на графическом процессоре Turing TU117 с 896 ядрами CUDA, эталонные частоты которого будут равны 1485/1665 МГц. Объём видеопамяти GDDR5 составит 4 Гбайт.

Стоимость MSI GeForce GTX 1650 Aero ITX OC в Испании составила 186,64 евро, а более крупной GeForce GTX 1650 Ventus XS OC — 192,46 евро. В обоих случаях в цену включён НДС, который в Испании составляет 21 %. Заметим, что также MSI выпустит видеокарту GeForce GTX 1650 Gaming X, которая станет самой старшей версией GTX 1650 в ассортименте тайваньского производителя. Выход GeForce GTX 1650 ожидается 22 апреля.



