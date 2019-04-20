ASUS готовит множество моделей видеокарты GeForce GTX 1650 Ti

Весьма вероятно, что компания NVIDIA помимо видеокарты GeForce GTX 1650 также готовит и её улучшенную версию под названием GeForce GTX 1650 Ti. Слухи о подготовке такой видеокарты появились ещё раньше, и сейчас к ним прибавилась ещё одна утечка, указывающая на подготовку очередной 1650 Ti. Компания ASUS зарегистрировала сразу несколько моделей видеокарты GeForce GTX 1650 Ti в базе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

ASUS готовит множество моделей видеокарты GeForce GTX 1650 Ti

ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 OC

Как известно из неофициальных источников, видеокарта GeForce GTX 1650 будет построена на урезанной версии Turing TU117, которая, скорее всего, будет называться TU117-300. Данный графический процессор будет предлагать 896 ядер CUDA, то есть будет насчитывать 14 потоковых мультипроцессоров (Streaming Multiprocessors, SM).

ASUS готовит множество моделей видеокарты GeForce GTX 1650 Ti

В свою очередь графический ускоритель GeForce GTX 1650 Ti может получить полную версию графического процессора Turing TU117, то есть TU117-400. Этот GPU, вероятно, будет обладать 16 потоковыми мультипроцессорами и, соответственно, предложит 1024 ядра CUDA. А согласно кодовым названиям видеокарт ASUS в базе ЕЭК, данная новинка получит 4 Гбайт памяти, вероятнее всего, типа GDDR5 со 128-битной шиной.

Заметим, что компания NVIDIA отнюдь не в первый раз может выпустить видеокарту GeForce GTX x50-й серии в стандартной и улучшенной Ti-версии. К тому же GeForce GTX 1650 Ti позволит заполнить довольно большой разрыв между видеокартами GeForce GTX 1650 и GTX 1660, у которых будет 896 и 1408 ядер CUDA соответственно.

ASUS готовит множество моделей видеокарты GeForce GTX 1650 Ti

ASUS GeForce GTX 1050 Ti OC LP

А в конце отметим, что ASUS зарегистрировала довольно много моделей GeForce GTX 1650 Ti в базе ЕЭК. Здесь оказались модели серий Republic of Gamers (ROG) Strix, The Ultimate Force (TUF), Phoenix, Dual и даже низкопрофильные модели серии LP. Вероятнее всего, видеокарта GeForce GTX 1650 Ti будет представлена либо вместе с обычной GeForce GTX 1650, либо вскоре после неё.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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