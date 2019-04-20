Настольные гибридные процессоры AMD Ryzen 3000 (Picasso) близки к релизу

Настольные гибридные процессоры AMD Ryzen нового поколения, которое называется Picasso, похоже, довольно близки к релизу. На это косвенно указывает то, что один из пользователей форума китайского ресурса Chiphell опубликовал фотографии имеющегося у него образца гибридного процессора Ryzen 3 3200G.

Напомним, в январе этого года компания AMD представила мобильные гибридные процессоры нового поколения, которые вошли в серии Ryzen 3000U и 3000H. Эти APU производятся по 12-нм техпроцессу и используют ядра Zen+ в сочетании с графикой Vega. В скором же времени гибридные процессоры поколения Picasso будут представлены и в настольном сегменте, где сменят актуальные APU семейства Raven Ridge, предложив более высокие тактовые частоты, а также лучшую энергоэффективность за счёт ядер Zen+ и 12-нм техпроцесса.

К сожалению, китайский источник приводит лишь несколько фотографий новинки, да и то, одна из них частично отретуширована, а на другой — запечатлён Ryzen 3 3200G со снятой крышкой в компании ещё двух чипов AMD. Каких-либо деталей о характеристиках новинки источник не приводит.

Однако это сделал известный источник утечек с псевдонимом Tum Apisak в обсуждении китайских фотографий на Reddit. Он отметил, что Ryzen 3 3200G наверняка сможет предложить четыре ядра Zen+ и четыре потока, а также 512 потоковых процессоров в GPU. На счёт же тактовых частоты он отметил, что пока удалось обнаружить лишь один результат тестирования нового APU, и там ему приписываются частоты в 3,6/3,9 ГГц для вычислительных ядер и 1250 МГц для GPU. Однако это мог быть инженерный образец, и тогда в финальной версии чип предложит более высокие частоты. Тем не менее, актуальный Ryzen 3 2200G обладает частотами 3,5/3,7 ГГц и 1100 МГц, так что некоторый прирост будет наверняка.

Помимо Ryzen 3 3200G компания AMD должна выпустить и более мощный настольный APU поколения Picasso. Речь, конечно же, идёт о процессоре Ryzen 5 3400G, который сменит актуальный Ryzen 5 2400G. Он скорее всего предложит четыре ядра Zen+ и восемь потоков, а также 704 потоковых процессора. Здесь тактовые частоты, к сожалению, неизвестны, но они должны быть выше текущих частот Ryzen 5 2400G: 3,6/3,9 ГГц для CPU и 1250 МГц для GPU.



