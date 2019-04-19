Chieftec Core: «золотые» блоки питания мощностью до 700 Вт

Компания Chieftec представила семейство блоков питания Core с сертификацией 80 PLUS Gold: продажи новинок должны начаться в ближайшее время.

В серию вошли три модели — BBS-500S, BBS-600S и BBS-700S. Их мощность отражена в обозначении — 500 Вт, 600 Вт и 700 Вт соответственно.

Новинки могут похвастаться относительно небольшими размерами, составляющими 140 ? 150 ? 86 мм. Таким образом, применять блоки питания можно в компьютерных корпусах с ограниченным внутренним пространством.

В системе охлаждения задействован 120-миллиметровый вентилятор, отличающийся низким уровнем производимого шума. Нужно подчеркнуть, что модульная система кабелей не предусмотрена.

Что касается средств обеспечения безопасности, то упомянуты системы OVP (защита от превышения напряжения), SCP (защита от короткого замыкания) и OPP (защита от превышения мощности).

Цена новинок не уточняется. Но разработчик заявляет, что блоки питания предложат одно из лучших в своём классе сочетаний стоимости и набора характеристик. Кроме того, говорится о высокой надёжности. Chieftec обеспечит решения двухлетней гарантией.



