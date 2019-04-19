Студент «убил» 66 компьютеров на $58 000 с помощью USB-флешки

Бывший студент колледжа Сент-Роуз в Нью-Йорке признался, что использовал специальное USB-устройство для разрушения цепей компьютеров в кампусе. Таким образом, злоумышленник нанес ущерб колледжу на $58 471.

USB Killer

Теперь бывший студент Вишванат Акутхота может получить до 10 лет тюрьмы, а также должен будет выплатить штраф до $250 000. Сообщается, что злоумышленник согласился полностью возместить ущерб, нанесенный колледжу Сент-Роуз.

Акутхота вставил устройство USB Killer в 66 компьютеров в кампусе нью-йоркского колледжа. Все происходящее бывший студент записал на видео, что и помогло ФБР его поймать. USB-устройства, такие как использовал Акутхота, легко доступны для покупки через Интернет и предназначены для защиты от перенапряжения, присутствующего на многих ПК.

Акутота является гражданином Индии. В США он находился по визе, получив степень магистра в области бизнеса в Сент-Роуз в 2017 году.


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