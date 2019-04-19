Ноутбук HP Chromebook 15 обеспечивает до 13 часов автономной работы

Компания HP подготовила к выпуску портативный компьютер Chromebook 15 с процессором Intel и операционной системой Chrome OS.

Ноутбук оснащён 15,6-дюймовым дисплеем с узкими боковыми рамками. Применена панель формата Full HD с разрешением 1920 ? 1080 пикселей. Устройство поддерживает сенсорное управление.

Хромбук в зависимости от модификации несёт на борту процессор Intel Pentium или Core восьмого поколения. Объём оперативной памяти составляет 4 Гбайт.

Для хранения данных служит твердотельный накопитель вместимостью 128 Гбайт. Дополнительно можно установить карту microSD. Разумеется, предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. Упомянуты два симметричных порта USB Type-C и порт USB Type-A.

Новинка оборудована полноразмерной клавиатурой с блоком цифровых кнопок в правой части; имеется подсветка. Кроме того, стоит выделить тачпад большого размера.

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 13 часов.

Приобрести ноутбук HP Chromebook 15 можно будет по ориентировочной цене от 450 долларов США .



