Microsoft Surface Hub 2S: 50-дюймовый сенсорный экран за $9000

На пресс-конференции в Нью-Йорке компания Microsoft анонсировала гигантский сенсорный экран Surface Hub 2S. Новинка предназначена для корпоративного рынка.

Microsoft Surface Hub 2S

Дисплей

Разработанный для конференц-залов и бизнес-групп, Surface Hub 2S представляет собой однокомпонентный 50-дюймовый сенсорный экран с разрешением 4K, и соотношением сторон 3:2. Surface Hub 2S стал на 60% тоньше и на 40% легче, чем оригинальная модель.

Microsoft Surface Hub 2S

Аппаратная основа

Производительность Surface Hub 2S обеспечивает процессор Intel Core i5 в тандеме с графикой Intel UHD Graphics 620 и 8 ГБ оперативной памяти. Объем внутренней памяти на SSD-диске составляет 128 ГБ. Встроенный аккумулятор рассчитан на два часа автономной работы, и может полностью зарядиться за 90 минут.

Microsoft Surface Hub 2S

Прочее

Также стоит отметить наличие портов USB-A, USB-C, Ethernet, HDMI и Mini DisplayPort. Microsoft также создала специальную веб-камеру 4K, которая крепится с помощью магнитов в любом удобном месте. Устройство поставляется со стилусом Surface Hub 2 Pen.

Экран устанавливается на стену с помощью специального крепления или же используется подставка, позволяющая передвигать экран по офису. В качестве программного обеспечения используется Windows Core OS (WCOS).

Доступность, цена

Surface Hub 2S будет доступен в июне нынешнего года. Стоимость новинки составляет $9000. Специальное крепление на стену и подставка с колесиками приобретаются отдельно, по $249 и $1450 соответственно. Аккумулятор также приобретается отдельно по цене $1400. В 2020 году Microsoft выпустит Surface Hub 2X с 85-дюймовым экраном.


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