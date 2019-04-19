NZXT H500 Vault Boy: эксклюзивный компьютерный корпус для поклонников Fallout

NZXT H500 Vault Boy: эксклюзивный компьютерный корпус для поклонников Fallout

Компания NZXT продолжает сотрудничать с разработчиками различных популярных игр и выпускать компьютерные корпуса, посвящённые тем или иным проектам. На этот раз в результате сотрудничества NZXT и Bethesda Softworks на свет появился тостер корпус под названием H500 Vault Boy. Новинка, как можно догадаться по названию, ориентирована на поклонников игр серии Fallout и названа в честь талисмана Vault-Tec, Волт-Боя (Vault-Boy).

Корпус окрашен в фирменный синий цвет компании Vault-Tec, а также украшен её логотипами жёлтого цвета. На правой боковой стенке красуется изображение самого Волт-Боя. Внутри корпус выполнен в чёрном, синем и жёлтом цветах. Ещё в комплекте с корпусом поставляется держатель для наушников, который с помощью магнита крепится к корпусу в любом месте. Держатель выполнен в форме шестерёнки и украшен логотипом Fallout. Заметим, что в прошлом году NZXT выпускала корпус H700 Nuka-Cola, также посвящённый Fallout.

NZXT H500 Vault Boy: эксклюзивный компьютерный корпус для поклонников Fallout

Кроме как оформлением и комплектацией H500 Vault Boy ничем не отличается от стандартной версии H500. Новинка выполнена из стали и имеет стеклянную боковую панель. Корпус соответствует форм-фактору Mid-Tower, имея габариты 428 ? 210 ? 460 мм, а весит он 6,8 кг. Внутри корпуса может разместиться материнская плата до типоразмера ATX, видеокарты длиной до 381 мм и процессорные системы охлаждения высотой до 165 мм. Есть по три 2,5- и 3,5-дюймовых отсека для накопителей.

NZXT H500 Vault Boy: эксклюзивный компьютерный корпус для поклонников Fallout

Новый корпус комплектуется парой 120-мм вентиляторов Aer F120. Они способны вращаться со скоростью 1200 об/мин, создавая воздушный поток до 50,42 CFM при уровне шума до 28 дБА. Всего в корпусе H500 Vault Boy можно разместить до четырёх 120-мм или до трёх 140-мм вентиляторов. Поддерживается и установка систем жидкостного охлаждения с радиаторами до типоразмера 280 мм.

NZXT H500 Vault Boy: эксклюзивный компьютерный корпус для поклонников Fallout

Помимо корпуса H500 Vault Boy компания NZXT представила также тематическое «обмундирование» для своей материнской платы N7 Z390. Комплект включает кожух для самой материнской платы, а также накладки на радиаторы и твердотельные накопители. Всё это выполнено в синем цвете с жёлтыми и чёрными элементами.

NZXT H500 Vault Boy: эксклюзивный компьютерный корпус для поклонников Fallout

Производитель оценил корпус NZXT H500 Vault Boy в весьма немалые $196,34 (включая налоги). Новинка является эксклюзивной версией H500 — всего будет выпущено только 1000 экземпляров данного корпуса.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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