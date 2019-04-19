Ёмкость накопителей OWC Aura Pro X2 для компьютеров Apple достигает 2 Тбайт

Ёмкость накопителей OWC Aura Pro X2 для компьютеров Apple достигает 2 Тбайт

Компания Other World Computing (OWC) анонсировала твердотельные накопители серии Aura Pro X2, предназначенные для апгрейда подсистемы хранения данных ряда компьютеров Apple.

Устройства относятся к решениям NVMe 1.3 PCIe 3.1 x4, что говорит о высокой производительности. Применены 64-слойные микрочипы флеш-памяти 3D TLC NAND (три бита информации в одной ячейке) и контроллер Silicon Motion SM2262EN.

Накопители семейства Aura Pro X2 подходят для апгрейда компьютеров MacBook Air (2013–2017), Retina MacBook Pro (2013–2015), Mac Pro (2013) и Mac mini (2014).

Ёмкость накопителей OWC Aura Pro X2 для компьютеров Apple достигает 2 Тбайт

В серию вошли модели вместимостью 240 Гбайт и 480 Гбайт, а также 1 Тбайт и 2 Тбайт. Максимальная скорость последовательного чтения информации в зависимости от модификации варьируется от 2989 Мбайт/с до 3282 Мбайт/с, скорость последовательной записи — от 1208 Мбайт/с до 2488 Мбайт/с.

На изделия семейства Aura Pro X2 предоставляется пятилетняя гарантия. Цена — от 120 до 700 долларов США.

Любопытно, что новинки можно приобрести в комплекте со специальным корпусом для старого накопителя: это позволит использовать извлечённый из ПК SSD-модуль в качестве внешнего устройства хранения данных.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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