Монитор Philips 222B9T поддерживает сенсорное управление

Монитор Philips 222B9T поддерживает сенсорное управление

Дебютировал монитор Philips 222B9T с интерактивными возможностями, выполненный на матрице TN размером 21,5 дюйма по диагонали.

В панели реализована система сенсорного управления SmoothTouch. Технология ёмкостного проекционного дисплея обеспечивает распознавание прикосновений в 10 точках. Это позволяет набирать тексты, осуществлять управление в различных приложениях и играх.

Монитор Philips 222B9T поддерживает сенсорное управление

Монитор соответствует формату Full HD: разрешение составляет 1920 ? 1080 пикселей при частоте обновления 60 Гц. Показатели яркости, контрастности и динамической контрастности — 250 кд/м2, 1000:1 и 50 000 000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали — 170 и 160 градусов соответственно. Устройство обладает временем отклика в 1 мс (GtG).

Новинка выполнена в соответствии со стандартом IP54, что означает защиту от влаги и пыли. Режим LowBlue использует интеллектуальную технологию для уменьшения длины волны вредного синего света, что позволяет поддерживать хорошее самочувствие. Функция FlickerFree избавляет от мерцания.

Монитор Philips 222B9T поддерживает сенсорное управление

Монитор оборудован 2-ваттными стереофоническими динамиками, интерфейсами D-Sub, DVI-D, DisplayPort 1.2 и HDMI 1.4, а также двумя портами USB 3.0. Подставка SmartStand с регулируемым углом наклона позволяет расположить дисплей в максимально удобном положении для рисования, ввода заметок или взаимодействия при помощи пальцев.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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