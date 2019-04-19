Intel представила мобильные процессоры Intel Core vPro 8-го поколения
Одна из наиболее значимых составляющих портфеля продуктов Intel, о которой редко упоминается — это серия vPro. Она состоит из особой комбинации процессоров и наборов системной логики, которая предлагает коммерческим клиентам Intel дополнительные возможности стабильности, администрирования и аппаратной безопасности. Теперь компания представила свои новейшие мобильные процессоры vPro, которые станут частью семейства Intel Core 8-го поколения.
Речь идёт о двух новых процессорах: один из них относится к классу Core i7, а другой — к Core i5. Оба чипа являются четырёхъядерными и многопоточными, имеют энергопотребление 15 Вт, но отличаются частотой и объёмом кеш-памяти. Поддерживается память DDR4-2400 и LPDDR3-2133, в зависимости от требований к питанию и производительности.
Процессоры выглядят очень похоже на аналоги поколения Whiskey Lake, не принадлежащие к классу vPro. Преимущества vPro включают дополнительную защиту BIOS, возможность удалённого корпоративного администрирования (для защиты, обновлений, загрузки программного обеспечения) и поддержку Wi-Fi 6 для поставщиков, использующих новый контроллер Intel AX200. Вдобавок наличие только чипов среднего и высокого классов призвано обеспечить лучшее время автономной работы, мобильность и удобство. Одна из ключевых маркетинговых целей Intel в новом семействе vPro — ориентация на работу вне офиса.
Intel также продвигает свои накопители Optane H10 для этих решений — в них SSD NVMe SATA объединён с небольшим объёмом кеша Optane для получения оптимального соотношения скорости и стоимости. Также делается ставка на доступ к интерфейсу Thunderbolt через разъём Type-C, что существенно увеличивает возможности подключения периферии.
Intel заявила, что её основные OEM-партнёры Lenovo, Dell, HP и Panasonic уже подготовили ноутбуки для потенциальных клиентов и представят их в ближайшее время. Ежегодная выставка Computex пройдёт всего через несколько недель, поэтому некоторые устройства мы наверняка увидим там.
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